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Переможні новини 519 дня війни: у США впевненні у силах ЗСУ, а в армії РФ поширюються панічні настрої

27 липня, 2023 четвер
19:00
Перемога України Переможні новини

Україна добре підготовлена і добре натренована для досягнення успіху у війні, а от у армії РФ не все так добре - там назрівають панічні настрої

Міністр оборони США впевнений у готовності України до контрнаступальних дій

Про це інформує CNN.

"Україна добре підготовлена і добре натренована для досягнення успіху, і, як ви чули від мене минулого тижня, вони наполегливо боролися, працювали над тим, щоб пройти через мінні поля та інші перешкоди, але вони все ще мають велику бойову міць", - сказав Остін.

Американський міністр оборони не коментував деталі боїв і здобутки у ході контрнаступу, але запевнив, що Україна зберігає живу силу і техніку, навіть якщо її бійці прокладають шлях через заміновані поля та інші російські перешкоди.

"У них все ще є низка варіантів, і ми можемо очікувати, що вони продовжуватимуть тиснути", - додав Остін.

ПЦУ офіційно затвердила перехід на новоюліанський календар

Православна церква України у четвер, 27 липня, офіційно затвердила перехід на новоюліанський календар.

Про це інформує Укрінформ

Рішення про перехід священники ухвалили під час Помісного собору Православної церкви України. Він відбувся у Софії Київській.

У Чернівцях заборонили використання російськомовного культурного продукту у громадських місцях

У четвер, 27 липня, Чернівецька міська рада на сесії ухвалила рішення про заборону публічного використання російськомовного культурного продукту на території громади.

Проєкт "Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Чернівецької міської територіальної громади" підтримав 31 депутат. Його ухвалили з правками комісії - заборонити також публічне використання білоруської, іранської та іншої мов держав, які підтримують ворожу політику проти України.

Крім того, передбачається проведення курсів української мови для нацменшин.

Відтак, тепер у мерії упродовж місяця мають проінформувати про мораторій комунальні підприємства та установи, а також юридичних та фізичних осіб.

У російській армії почастішали випадки дезертирства та самокаліцтв

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про збільшення кількості дезертирства, залишення частин, ухиляння від наказів та самокаліцтв у ворожому війську.

Про це Маляр написала в Телеграмі.

"Серед особового складу російських окупаційних військ продовжують поширюватись панічні настрої. Є підтверджені факти збільшення дезертирства, самовільного залишення військових частин, ухиляння від виконання наказів та самокаліцтв з метою уникнення відряджання на територію України", - йдеться в заяві.

ЗСУ на Куп'янському напрямку відбили декілька ворожих штурмів

Про це 27 липня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На Куп‘янському напрямку противник атакує, намагається вибити нас з панівних висот. За сьогодні наші оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій", - йдеться у повідомленні.

За її інформацією, на півдні від Бахмута ЗСУ поступово рухаються вперед, бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки. 

"Бої носять доволі жорсткий характер. Ворог веде інтенсивний вогонь", - додала Маляр.

На півночі від Бахмута українські захисники відбивають атаки ворога. На Лиманському напрямку також було відбито декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу.

Авація України завдала 6 ударів по ворогу

Про це повідомил у Генштабі ЗСУ.

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 - по зенітно-ракетних комплексах та 1 - по пункту управління ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження особового складу, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад пально-мастильних матеріалів та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

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Ллойд Остін
Контрнаступ ЗСУ
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