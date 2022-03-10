"Перевірка та розвідка щодо українських ППО": корабель РФ п’ять разів вистрілив у небо над Одесою, - речник ОВА

Про це повідомляє речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

"Російський корабель здійснив 5 пострілів у небо над Одесою. Інформація наразі уточнюється", - зазначив він.



Згодом Братчук записав відео з поясненням ситуації.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

"Цей корабель постріли здійснив для визначення позицій нашої системи ППО і берегової охорони", - заявив речник.