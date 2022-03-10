"Перевірка та розвідка щодо українських ППО": корабель РФ п’ять разів вистрілив у небо над Одесою, - речник ОВА
10 березня російський військовий корабель здійснив із Одеської затоки п’ять пострілів у небо над містом
Про це повідомляє речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.
"Російський корабель здійснив 5 пострілів у небо над Одесою. Інформація наразі уточнюється", - зазначив він.
Згодом Братчук записав відео з поясненням ситуації.
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