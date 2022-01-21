Перша частина трилогії: співачка Крістіна Агілера випустила іспаномовний альбом
Американська співачка Крістіна Агілера випустила іспаномовний мініальбом La Fuerza із шести пісень
Про це повідомляє Remezcla.
La Fuerza - це перший іспаномовний альбом Агілери за 20 років її творчості. Він є частиною трилогії, яка вийде протягом 2022 року.
Агілера також показала кліп на сингл Santo, який зняв венесуельський режисер Нано Гомес.
"Як жінки, ми маємо бути різними для багатьох різних людей, але так важливо шанувати себе, знаходити силу у своїх слабкостях і перетворювати їх у свою суперсилу", - пояснила вона тему альбому під час пресконференції з латинськими ЗМІ 19 січня.
Послухати альбом можна за посиланням.
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