Перша частина трилогії: співачка Крістіна Агілера випустила іспаномовний альбом

Про це повідомляє Remezcla.



La Fuerza - це перший іспаномовний альбом Агілери за 20 років її творчості. Він є частиною трилогії, яка вийде протягом 2022 року.



Агілера також показала кліп на сингл Santo, який зняв венесуельський режисер Нано Гомес.



"Як жінки, ми маємо бути різними для багатьох різних людей, але так важливо шанувати себе, знаходити силу у своїх слабкостях і перетворювати їх у свою суперсилу", - пояснила вона тему альбому під час пресконференції з латинськими ЗМІ 19 січня.

Послухати альбом можна за посиланням.



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