Про це в інтерв’ю CNN заявила його дружина Джилл Байден, пише Укрінформ.

"Наскільки мені відомо, то ні. Звісно, я повністю це підтримую", - відповіла вона на запитання про те, чи є вірогідність того, що її чоловік не балотуватиметься на президентських виборах вдруге.

CNN зауважує, що її слова є черговим свідченням того, що президент Джо Байден перебуває на межі початку виборчої кампанії, хоча офіційне оголошення ще належить зробити.

"Добре відомо, що президент Байден довго роздумує, коли йдеться про ключові політичні рішення", - стверджує видання.

Водночас перша леді наголосила, що остаточне рішення стосовно балотування залишається за самим Джо.

"Це рішення Джо. І ми підтримаємо, щоб він не хотів робити. Якщо він висувається - ми з ним. Якщо він хоче робити щось інше, ми теж підтримаємо його", - зазначила перша леді США.

Відзначимо, що планові президентські вибори у США відбудуться наступного року.