Про це повідомила Запорізька ОВА у телеграм.

"Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух зустрівся з конгресвумен Сполучених Штатів Америки Вікторією Спартц", – йдеться у повідомленні.

Спартц народилася у місті Носівка, що на Чернігівщині. У 2000 році емігрувала до США, де їй вдалося ввійти до конгресу США та стати першою в історії етнічною українкою-конгресвумен. З 2017 по 2021 рік Вікторія Спартц була сенатором штату Індіана, з 2021 року вона є членкинею палати представників США.



В ході візиту Спартц з представниками ОВА обговорили ситуацію у Запорізькій області: обстріли окупантами мирного населення, гуманітарні проблеми тимчасово окупованих територій, проблеми вимушених переселенців.

В ОВА зазначили, що через активні бойові дії до мешканців окупованих населених пунктів не вдається доставити гуманітарну допомогу та ліки. До того ж Росія блокує будь-які можливостя організованої евакуації.



У свою чергу, Вікторія Спартц, яка відвідує різні регіони України та намагається зрозуміти ситуацію в кожному з них, розпитала про військові потреби, а саме – про озброєння та чого не вистачає українській армії для ведення боїв.

Нагадаємо, 17 травня військові на Запоріжжі почали отримувати зброю за програмою ленд-ліз.

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