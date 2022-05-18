Перша українка-конгресвумен США відвідала Запоріжжя
Вікторія Спартц, перша етнічна українка, яка ввійшла до Конгресу США, відвідала Запоріжжя
Про це повідомила Запорізька ОВА у телеграм.
"Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух зустрівся з конгресвумен Сполучених Штатів Америки Вікторією Спартц", – йдеться у повідомленні.
Спартц народилася у місті Носівка, що на Чернігівщині. У 2000 році емігрувала до США, де їй вдалося ввійти до конгресу США та стати першою в історії етнічною українкою-конгресвумен. З 2017 по 2021 рік Вікторія Спартц була сенатором штату Індіана, з 2021 року вона є членкинею палати представників США.
В ході візиту Спартц з представниками ОВА обговорили ситуацію у Запорізькій області: обстріли окупантами мирного населення, гуманітарні проблеми тимчасово окупованих територій, проблеми вимушених переселенців.
В ОВА зазначили, що через активні бойові дії до мешканців окупованих населених пунктів не вдається доставити гуманітарну допомогу та ліки. До того ж Росія блокує будь-які можливостя організованої евакуації.
У свою чергу, Вікторія Спартц, яка відвідує різні регіони України та намагається зрозуміти ситуацію в кожному з них, розпитала про військові потреби, а саме – про озброєння та чого не вистачає українській армії для ведення боїв.
- Нагадаємо, 17 травня військові на Запоріжжі почали отримувати зброю за програмою ленд-ліз.
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