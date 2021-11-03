Перше яйце знайшли просто під дверима "Вернадського": українські полярники повідомили про початок шлюбного сезону у пінгвінів

Про це вони написали у Facebook.



"Тільки нещодавно ми писали про старт сезону розмноження у субантарктичних пінгвінів біля "Вернадського", і ось вчора у них з'явилося перше яйце! Точніше одразу 4 яйця у різних районах острова, але перше полярники виявили у гнізді прямо біля входу до головної будівлі станції, поблизу метеоґанку", - йдеться у повідомленні.



Дослідники відзначають, що цьогоріч гніздування субантарктичних пінгвінів почалося раніше, ніж завжди. Зазвичай перші яйця помічали ближче до середини листопада.



На станції очікують, що пташенята вилупляться трохи більше, ніж за місяць.



"Поповнення пінгвінят біля станції можемо чекати вже на початку грудня, а до нового року очевидно весь наш острів буде заповнений малюками", - написали полярники.





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