Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Перше яйце знайшли просто під дверима "Вернадського": українські полярники повідомили про початок шлюбного сезону у пінгвінів

Перше яйце знайшли просто під дверима "Вернадського": українські полярники повідомили про початок шлюбного сезону у пінгвінів

3 листопада, 2021 середа
22:02
Суспільство

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" розповіли, що у пінгвінів розпочався шлюбний сезон, а перше яйце знайшли просто під дверима станції

Про це вони написали у Facebook.

"Тільки нещодавно ми писали про старт сезону розмноження у субантарктичних пінгвінів біля "Вернадського", і ось вчора у них з'явилося перше яйце! Точніше одразу 4 яйця у різних районах острова, але перше полярники виявили у гнізді прямо біля входу до головної будівлі станції, поблизу метеоґанку", - йдеться у повідомленні.

Дослідники відзначають, що цьогоріч гніздування субантарктичних пінгвінів почалося раніше, ніж завжди. Зазвичай перші яйця помічали ближче до середини листопада.

На станції очікують, що пташенята вилупляться трохи більше, ніж за місяць.

"Поповнення пінгвінят біля станції можемо чекати вже на початку грудня, а до нового року очевидно весь наш острів буде заповнений малюками", - написали полярники.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



 
Новини
Наука
Антарктика
пінгвіни
Академік Вернадський
Читайте також:
Дмитро Ярош
2 листопада, 2021 вiвторок
Яроша призначили радником Головнокомандувача ЗСУ
паспорт
2 листопада, 2021 вiвторок
Мінцифри: отримати COVID-сертифікат у "Дії" зможуть українці з паспортами старого зразку
Тайсон Ф'юрі
2 листопада, 2021 вiвторок
Ф'юрі знайшов новий спосіб прибрати Усика зі шляху до супербою з Джошуа
Київ
+11
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.19
    Купівля 26.19
    Продаж 26.41
  • EUR
    Купівля 30.22
    Продаж 30.6
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
3 листопада
22:17
Українську стрічку "Віктор_Робот" визнали найкращим повнометражним фільмом для дітей
21:54
Златан Ібрагімович
"Мілан" врятувався від поразки в матчі з "Порту" в ЛЧ
21:34
Марлос
"Шахтар" програв "Реалу" в Лізі чемпіонів
21:34
Оновлено
Вінісіус (ліворуч) проти Миколи Матвієнка
"Реал" - "Шахтар" 2:1: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:29
Напад на журналістів в Укрексімбанку: Седлецька розповіла, як слідчі "не змогли" долучити записи інциденту до справи
21:08
Саломе Зурабішвілі
"Ні і ніколи": президентка Грузії вкотре заявила, що не помилує Саакашвілі
21:06
Стойчо Младенов
Націлені на перемогу, - тренер ЦСКА зробив амбітну заяву перед матчем проти "Зорі" в Лізі конференцій
20:49
криптовалюти
Українські розробники представили нову біржу криптовалют Qmall
20:45
У Запоріжжі на акції антивакцинаторів поліція затримала 5 осіб, ще одного чоловіка госпіталізовано
20:29
Хаві
Катарський клуб відмовився відпускати в "Барселону" свого тренера Хаві
20:11
Володимир Зеленський
Зеленський у четвер приїде до Ради, - Гетманцев
20:06
Оновлено
Facebook
Громадянам Узбекистану обмежили доступ до Facebook, Telegram та інших соцмереж
20:02
Познайомити в’язнів з мистецтвом: в Італії злочинці працюватимуть в закладах культури
19:53
РФ суттєво уповільнила пропуск із України вантажних автомобілів, - ДПСУ
19:06
Уряд призначив т. в. о. глави Міндовкілля та погодив низку кандидатур у керівництво держорганів і підприємств
19:02
Служба безпеки не може розслідувати "справу Татарова" - досі не отримала матеріали від НАБУ
18:46
За попередніми даними, в авіакатастрофі під Іркутськом було 2 українці - прессекретар МЗС
18:43
ФК "Шахтар"
"Реал" - "Шахтар": стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів
18:30
Ірина Борзова
Транслювала матч "Динамо" - "Барселона": Як депутатка "Слуги народу" порушила закон України на матчі Ліги чемпіонів
18:16
Уряд спростив процедуру подання заявки на грошову допомогу для ВПО - це можна буде робити в "Дії"
18:07
Міхеїл Саакашвілі
Мати Саакашвілі про наслідки голодування сина: "Втратив 20 кілограмів ваги"
17:56
панама поліція
На вечірці на тему "Гри в кальмара" в Панамі загинуло 8 людей
17:54
Збірна України, хокей
ЧС-2022 з хокею: розклад матчів збірної України
17:40
Зоряна Скалецька
"Потрібно об'єднуватися проти проблеми, а не сіяти страх і плітки": Скалецька про акції "антивакцинаторів"
17:38
Британія ковід
У Британії випробовують препарат від постковідного синдрому
17:37
ООС
Від початку доби окупанти двічі обстріляли українські позиції, втрат немає
17:20
Наталка Музика та Семен Семенченко
СБУ повідомила про підозру дружині Семенченка через "розкрадання" коштів благодійного фонду батальйону "Донбас"
17:06
Давид Арахамія
Арахамія засудив мітинг "антивакцинаторів" та порадив їм сходити до ковідних лікарень
16:59
COVID як зброя. Як люди Медведчука та Росія множать антивакцинаторів в Україні
16:58
НАБУ й СБУ підтвердили обшуки в податківців через "скрутки"
16:57
Мінкульт
Україна включила 31 російського артиста до списку осіб, які загрожують нацбезпеці
16:55
"Шахтар" U-19
"Реал" переміг "Шахтар" у юнацькій Лізі УЄФА
16:42
вакцина
ВООЗ схвалила нову COVID-вакцину COVAXIN
16:39
Укравтодор
Влада планує витратити на розвиток мережі доріг у наступному році понад 124 млрд грн, - Мінфін
16:34
Олексій Резніков
Зеленський вніс до Ради подання про призначення Резнікова міністром оборони
16:32
На Дніпропетровщині поліція затримала злочинців, які збували наркотики на 1,5 млн грн щомісяця
16:27
В Росії біля Іркутська розбився літак Ан-12
15:51
Владислав Сіренко
Екстренер Усика спрогнозував, як складеться бій чемпіона з непереможним українцем
15:50
Давид Арахамія
У четвер Рада голосуватиме щодо чотирьох кандидатів у міністри, - Арахамія
15:47
Зеленський
Зеленський доручив уряду розробити програму підтримки бізнесу під час посилення карантину
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV