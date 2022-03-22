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Перші півмільйона українців отримали виплати в 6500 грн, - Федоров

22 березня, 2022 вiвторок
11:13
Економіка grn

Загалом 4 млн українців надіслали заявки на виплати допомоги в 6500 грн, кошти будуть надходити почергово

Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Телеграм-каналі.

"Почались перші виплати 6 500 грн з єПідтримки для тих, хто подав заявки в перший день. Майже 500 тис українців їх отримали. Кошти надходять почергово", – написав він.

Міністр зазначив, що загалом надійшло майже 4 млн заявок на таку допомогу в рамках "єПідтримки".

"Важливо: люди отримували смс, що ніби то їм потрібно перейти за посиланням, щоб отримати 6 500 грошової допомоги. Це чергове інтернет-шахрайство. Будьте уважні. Сповіщення про нарахування грошей з єПідтримки надійде вам у застосунку того банку, клієнтом якого ви є", – застеріг Федоров.
 



Допомогу "єПідтримка" в розмірі 6,5 тис. грн можуть отримати наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії.  Обмежень на витрати цих коштів немає, їх також можна переказати на іншу банківську картку та зняти готівкою в банкоматі.

Нагадаємо, жителі областей України, де тривають активні бойові дії, можуть отримати фінансову допомогу в розмірі 6500 грн у межах програми єПідтримка.
 
війна з Росією
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