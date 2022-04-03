Перші результати парламентських виборів в Угорщині: партія Орбана набирає 60% голосів, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.



Попередні результати підрахунку 23% голосів за списками показали, що "Фідес" лідирує з 60% голосів проти 29% за альянс опозиції з 6 партій.



Згідно з попередніми результатами, "Фідес" лідирує і в більшості одномандатних округів.



"Розрив може зменшитися, якщо підрахувати виборчі округи у великих містах, де опозиція має більшу підтримку", - йдеться у повідомленні.



У разі перемоги - Орбан стане прем'єром вчетверте.

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