Про подробиці конкурсу пише суспільний мовник України.

У перший день конкурсу за вихід у фінал змагатимуться 15 учасників. Відкриє півфінал Євробачення-2023 ведуча шоу від України – фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна з фрагментом пісні "Маяк". Виступ символізує обʼєднання музикою двох країн та наголосить на проведенні 67-го пісенного конкурсу "Євробачення" в Ліверпулі від імені України, минулорічної країни-переможниці.

У перерві між виступами конкурсантів на сцену "Євробачення-2023" вийде всесвітньо відома співачка Rita Ora – рекордсменка серед британських зірок за кількістю синглів. Вона виконає попурі зі своїх найвідоміших хітів.

Також поміж виступами конкурсантів на сцену вийде представниця України на Євробаченні-2010 Alyosha. Вона виконає пісню Ordinary World культового британського попрок-гурту Duran Duran, в новому аранжуванні. Цим виступом Alyosha разом з ліверпульською співачкою Rebecca Ferguson розкажуть історію надії, мужності й підтримки народу України з усього світу. Перфоманс має назву "Ласкаво просимо до нас додому".

Де й коли в Україні дивитися перший півфінал Євробачення-2023

Суспільне мовлення покаже пряму трансляцію Євробачення на кількох платформах.

Телебачення

Пряма трансляція першого півфіналу Євробачення-2023 розпочнеться о 22:00 на телеканалі Суспільне Культура. Коментуватиме шоу з Ліверпуля Тімур Мірошниченко, який уже 18 років є українським голосом Євробачення.

А перед цим, о 21:30 на телеканалі Суспільне Культура стартує "ПередЄвроШоу". У ньому ведучі Дмитро Захарченко й Анна Заклецька, які вели спеціальну рубрику Радіо Промінь у програмі "Щоденники Євробачення", говоритимуть з гостями студії про підготовку й очікування від пісенного конкурсу.

Діджитал-платформа

Пісенний конкурс Євробачення-2023 можна буде також дивитися на діджитал-платформах Суспільного:

Окрім того, на ютуб-каналі Євробачення Україна можна буде слухати й спостерігати за роботою ведучого Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії у Ліверпулі.

Застосунок "Дія"

Євробачення-2023 можна також дивитися в застосунку "Дія". Покрокова інгструкція:

Відкрити додаток "Дія", пройти авторизацію.

Натиснути в меню пункт "Послуги", який знаходиться внизу екрана.

Серед варіантів послуг знайти "Дія.TV", натиснути.

Обрати телеканал "Суспільне Культура HD".

Дивитися пряму трансляцію "Євробачення 2023".

У першому півфіналі українці не зможуть голосувати за конкурсантів.

Хто виступатиме у першому півфіналі Євробаченя-2023

У першому півфіналі Євробачення-2023 9 травня виступлять представники 15 країн.

Норвегія - Alessandra - Queen Of Kings; Мальта - The Busker - Dance (Our Own Party); Сербія - Luke Black - Samo Mi Se Spava; Латвія - Sudden Lights - Aijā; Португалія - Mimicat - Ai Coraçao; Ірландія - Wild Youth-We Are One; Хорватія - Let 3 - Mama ŠČ!; Швейцарія - Remo Forrer - Watergun; Ізраїль - Noa Kirel - Unicorn; Молдова - Pasha Parfeni - Soarele si Luna; Швеція - Loreen - Tattoo; Азербайджан - TuralTuranX - Tell Me More; Чехія - Vesna - My Sister's Crown; Нідерланди - Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight; Фінляндія - Käärijä - Cha Cha Cha.

Другий півфінал: коли відбудеться і хто виступить

У четвер, 11 травня, відбудеться другий півфінал Євробачення-2023. У ньому змагатимуться представники 16 країн:

Данія – Reiley – Breaking My Heart Вірменія – Brunette – Future Lover Румунія – Theodor Andrei – DGT (Off and On) Естонія – Alika – Bridges Бельгія - Gustaph - Because Of You Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart Ісландія – Diljá – Power Греція – Victor Vernicos – What They Say Польща – Blanka – Solo Словенія – Joker Out – Carpe Diem Грузія – Iru – Echo Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal Австрія – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? Албанія – Albina & Familja Kelmendi – Duje Литва – Monika Linkyte – Stay Австралія – Voyager – Promis

Українці зможуть голосувати за того чи іншого конкурсанта у другому півфіналі. У прямому ефірі з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого ви хочете голосувати.

Коли на Євробаченні-2023 виступлять представники України

Україну на Євробаченні-2023 представляє гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel. Як переможець попереднього року Україна виступатиме у фіналі конкурсу Євробачення-2023. TVORCHI вийдуть на сцену Євробачення 13 травня під 19-м номером.

Українці зможуть голосувати за конкурсантів під час фіналу Євробачення-2023

Окрім того, у гранд-фіналі Євробачення 13 травня побачити на сцені Ліверпуля між виступами учасників на сцені з'являться учасники конкурсу різних років: Джамала, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка, гурти GO-A і Kalush Orchestra