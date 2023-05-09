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Головна Культура Перший півфінал Євробачення-2023: хто виступить, де й коли дивитися в Україні

Перший півфінал Євробачення-2023: хто виступить, де й коли дивитися в Україні

9 травня, 2023 вiвторок
11:44
Культура Євробачення-2023

У вівторок, 9 травня, в Ліверпулі відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023"

Про подробиці конкурсу пише суспільний мовник України.

У перший день конкурсу за вихід у фінал змагатимуться 15 учасників. Відкриє півфінал Євробачення-2023 ведуча шоу від України – фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна з фрагментом пісні "Маяк". Виступ символізує обʼєднання музикою двох країн та наголосить на проведенні 67-го пісенного конкурсу "Євробачення" в Ліверпулі від імені України, минулорічної країни-переможниці.

У перерві між виступами конкурсантів на сцену "Євробачення-2023" вийде всесвітньо відома співачка Rita Ora – рекордсменка серед британських зірок за кількістю синглів. Вона виконає попурі зі своїх найвідоміших хітів.

Також поміж виступами конкурсантів на сцену вийде представниця України на Євробаченні-2010 Alyosha. Вона виконає пісню Ordinary World культового британського попрок-гурту Duran Duran, в новому аранжуванні. Цим виступом Alyosha разом з ліверпульською співачкою Rebecca Ferguson розкажуть історію надії, мужності й підтримки народу України з усього світу. Перфоманс має назву "Ласкаво просимо до нас додому".

Де й коли в Україні дивитися перший півфінал Євробачення-2023

Суспільне мовлення покаже пряму трансляцію Євробачення на кількох платформах.

Телебачення

Пряма трансляція першого півфіналу Євробачення-2023 розпочнеться о 22:00 на телеканалі Суспільне Культура. Коментуватиме шоу з Ліверпуля Тімур Мірошниченко, який уже 18 років є українським голосом Євробачення.

А перед цим, о 21:30 на телеканалі Суспільне Культура стартує "ПередЄвроШоу". У ньому ведучі Дмитро Захарченко й Анна Заклецька, які вели спеціальну рубрику Радіо Промінь у програмі "Щоденники Євробачення", говоритимуть з гостями студії про підготовку й очікування від пісенного конкурсу.

Діджитал-платформа

Пісенний конкурс Євробачення-2023 можна буде також дивитися на діджитал-платформах Суспільного:

Окрім того, на ютуб-каналі Євробачення Україна можна буде слухати й спостерігати за роботою ведучого Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії у Ліверпулі.

Застосунок "Дія"

Євробачення-2023 можна також дивитися в застосунку "Дія". Покрокова інгструкція: 

  • Відкрити додаток "Дія", пройти авторизацію.
  • Натиснути в меню пункт "Послуги", який знаходиться внизу екрана.
  • Серед варіантів послуг знайти "Дія.TV", натиснути.
  • Обрати телеканал "Суспільне Культура HD".
  • Дивитися пряму трансляцію "Євробачення 2023".

У першому півфіналі українці не зможуть голосувати за конкурсантів.  

Хто виступатиме у першому півфіналі Євробаченя-2023

У першому півфіналі Євробачення-2023 9 травня виступлять представники 15 країн.

  1. Норвегія - Alessandra - Queen Of Kings;
  2. Мальта - The Busker - Dance (Our Own Party);
  3. Сербія - Luke Black - Samo Mi Se Spava;
  4. Латвія - Sudden Lights - Aijā;
  5. Португалія - Mimicat - Ai Coraçao;
  6. Ірландія - Wild Youth-We Are One;
  7. Хорватія - Let 3 - Mama ŠČ!;
  8. Швейцарія - Remo Forrer - Watergun;
  9. Ізраїль - Noa Kirel - Unicorn;
  10. Молдова - Pasha Parfeni - Soarele si Luna;
  11. Швеція - Loreen - Tattoo;
  12. Азербайджан - TuralTuranX - Tell Me More;
  13. Чехія - Vesna - My Sister's Crown;
  14. Нідерланди - Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight;
  15. Фінляндія - Käärijä - Cha Cha Cha.

Другий півфінал: коли відбудеться і хто виступить 

У четвер, 11 травня, відбудеться другий півфінал Євробачення-2023. У ньому змагатимуться представники 16 країн: 

  1. Данія – Reiley – Breaking My Heart
  2. Вірменія – Brunette – Future Lover
  3. Румунія – Theodor Andrei – DGT (Off and On)
  4. Естонія – Alika – Bridges
  5. Бельгія - Gustaph - Because Of You
  6. Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
  7. Ісландія – Diljá – Power
  8. Греція – Victor Vernicos – What They Say
  9. Польща – Blanka – Solo
  10. Словенія – Joker Out – Carpe Diem
  11. Грузія – Iru – Echo
  12. Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal
  13. Австрія – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
  14. Албанія – Albina & Familja Kelmendi – Duje
  15. Литва – Monika Linkyte – Stay
  16. Австралія – Voyager – Promis

Українці зможуть голосувати за того чи іншого конкурсанта у другому півфіналі. У прямому ефірі з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого ви хочете голосувати.

Коли на Євробаченні-2023 виступлять представники України

Україну на Євробаченні-2023 представляє гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel. Як переможець попереднього року Україна виступатиме у фіналі конкурсу Євробачення-2023. TVORCHI вийдуть на сцену Євробачення 13 травня під 19-м номером.

Українці зможуть голосувати за конкурсантів під час фіналу Євробачення-2023

Окрім того, у гранд-фіналі Євробачення 13 травня побачити на сцені Ліверпуля між виступами учасників на сцені з'являться учасники конкурсу різних років: Джамала, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка, гурти GO-A і Kalush Orchestra

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