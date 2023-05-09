Перший півфінал Євробачення-2023: хто виступить, де й коли дивитися в Україні
У вівторок, 9 травня, в Ліверпулі відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023"
Про подробиці конкурсу пише суспільний мовник України.
У перший день конкурсу за вихід у фінал змагатимуться 15 учасників. Відкриє півфінал Євробачення-2023 ведуча шоу від України – фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна з фрагментом пісні "Маяк". Виступ символізує обʼєднання музикою двох країн та наголосить на проведенні 67-го пісенного конкурсу "Євробачення" в Ліверпулі від імені України, минулорічної країни-переможниці.
У перерві між виступами конкурсантів на сцену "Євробачення-2023" вийде всесвітньо відома співачка Rita Ora – рекордсменка серед британських зірок за кількістю синглів. Вона виконає попурі зі своїх найвідоміших хітів.
Також поміж виступами конкурсантів на сцену вийде представниця України на Євробаченні-2010 Alyosha. Вона виконає пісню Ordinary World культового британського попрок-гурту Duran Duran, в новому аранжуванні. Цим виступом Alyosha разом з ліверпульською співачкою Rebecca Ferguson розкажуть історію надії, мужності й підтримки народу України з усього світу. Перфоманс має назву "Ласкаво просимо до нас додому".
Де й коли в Україні дивитися перший півфінал Євробачення-2023
Суспільне мовлення покаже пряму трансляцію Євробачення на кількох платформах.
Телебачення
Пряма трансляція першого півфіналу Євробачення-2023 розпочнеться о 22:00 на телеканалі Суспільне Культура. Коментуватиме шоу з Ліверпуля Тімур Мірошниченко, який уже 18 років є українським голосом Євробачення.
А перед цим, о 21:30 на телеканалі Суспільне Культура стартує "ПередЄвроШоу". У ньому ведучі Дмитро Захарченко й Анна Заклецька, які вели спеціальну рубрику Радіо Промінь у програмі "Щоденники Євробачення", говоритимуть з гостями студії про підготовку й очікування від пісенного конкурсу.
Діджитал-платформа
Пісенний конкурс Євробачення-2023 можна буде також дивитися на діджитал-платформах Суспільного:
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сайті Суспільне Культура;
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сайті Суспільне Євробачення.
Окрім того, на ютуб-каналі Євробачення Україна можна буде слухати й спостерігати за роботою ведучого Тімура Мірошниченка наживо з коментаторської студії у Ліверпулі.
Застосунок "Дія"
Євробачення-2023 можна також дивитися в застосунку "Дія". Покрокова інгструкція:
- Відкрити додаток "Дія", пройти авторизацію.
- Натиснути в меню пункт "Послуги", який знаходиться внизу екрана.
- Серед варіантів послуг знайти "Дія.TV", натиснути.
- Обрати телеканал "Суспільне Культура HD".
- Дивитися пряму трансляцію "Євробачення 2023".
У першому півфіналі українці не зможуть голосувати за конкурсантів.
Хто виступатиме у першому півфіналі Євробаченя-2023
У першому півфіналі Євробачення-2023 9 травня виступлять представники 15 країн.
- Норвегія - Alessandra - Queen Of Kings;
- Мальта - The Busker - Dance (Our Own Party);
- Сербія - Luke Black - Samo Mi Se Spava;
- Латвія - Sudden Lights - Aijā;
- Португалія - Mimicat - Ai Coraçao;
- Ірландія - Wild Youth-We Are One;
- Хорватія - Let 3 - Mama ŠČ!;
- Швейцарія - Remo Forrer - Watergun;
- Ізраїль - Noa Kirel - Unicorn;
- Молдова - Pasha Parfeni - Soarele si Luna;
- Швеція - Loreen - Tattoo;
- Азербайджан - TuralTuranX - Tell Me More;
- Чехія - Vesna - My Sister's Crown;
- Нідерланди - Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight;
- Фінляндія - Käärijä - Cha Cha Cha.
Другий півфінал: коли відбудеться і хто виступить
У четвер, 11 травня, відбудеться другий півфінал Євробачення-2023. У ньому змагатимуться представники 16 країн:
- Данія – Reiley – Breaking My Heart
- Вірменія – Brunette – Future Lover
- Румунія – Theodor Andrei – DGT (Off and On)
- Естонія – Alika – Bridges
- Бельгія - Gustaph - Because Of You
- Кіпр – Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
- Ісландія – Diljá – Power
- Греція – Victor Vernicos – What They Say
- Польща – Blanka – Solo
- Словенія – Joker Out – Carpe Diem
- Грузія – Iru – Echo
- Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal
- Австрія – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
- Албанія – Albina & Familja Kelmendi – Duje
- Литва – Monika Linkyte – Stay
- Австралія – Voyager – Promis
Українці зможуть голосувати за того чи іншого конкурсанта у другому півфіналі. У прямому ефірі з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером учасника, за якого ви хочете голосувати.
Коли на Євробаченні-2023 виступлять представники України
Україну на Євробаченні-2023 представляє гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel. Як переможець попереднього року Україна виступатиме у фіналі конкурсу Євробачення-2023. TVORCHI вийдуть на сцену Євробачення 13 травня під 19-м номером.
Українці зможуть голосувати за конкурсантів під час фіналу Євробачення-2023
Окрім того, у гранд-фіналі Євробачення 13 травня побачити на сцені Ліверпуля між виступами учасників на сцені з'являться учасники конкурсу різних років: Джамала, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка, гурти GO-A і Kalush Orchestra
- Усі новини про пісенний конкурс "Євробачення" читайте на Еспресо за цим посиланням
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