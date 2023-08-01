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Головна Одеса Перший всеукраїнський форум Social Camp Odesa зібрав більше 500 людей

Перший всеукраїнський форум Social Camp Odesa зібрав більше 500 людей

1 серпня, 2023 вiвторок
12:36
Одеса Учасники Social Camp Odesa

Більше 500 представників благодійних фондів, громадських організацій, бізнесменів, активістів й всіх, хто сьогодні задіяний в гуманітарній та військовій допомозі країні зібралися в Зеленому театрі Одеси 22 липня

Еспресо виступив інформаційним партнером Social Camp Odesa.

Впродовж форуму 36 спікерів пдіймали різноманітні питання – від психологічних аспектів до регулювання волонтерської діяльності та законодавчих ініціатив, які має запровадити держава, аби підтримувати спільноту.

"Волонтерство – це точно те, що має латати дірки і не бути системою. Задача волонтерства показати, де держава повільна й неспроможна. Щоб держава швидко адаптувалася і залатала ці дірки. Права волонтерів мають бути захищені. Дайте нам можливість самоконтролю і самоорганізації, ми будемо в цьому ефективні. Держава ж має зробити так, щоб волонтерська діяльність була не потрібна”, – наголосив Андрій Длігач, спікер дискусійної панелі "Партнери, а не вороги: які кроки має зробити держава, щоб підтримати або співпрацювати з волонтерським рухом".

За словами заступника директора фонду "Повернись живим" Олега Карпенко, який також долучився до Social Camp Odesa, за останні півтора роки волонтерська діяльність зазнала масштабних трансформацій і спільноті необхідна платформа для обміну думок, перезавантаження та натхнення.

"Після 24 лютого все змінилося. Ми, як фонд, почали купляти зброю. Таких  прецедентів в світі не було. І роль великих фондів, і маленьких ініціатив має місце бути. Бо там, де великі фонди не мають швидкості і гнучкості, на це спроможні невеликі ініціативи", – зауважив Олег Карпенко.

Організатори форуму планують створити в межах Зеленого театру волонтерський хаб, яким зможуть користуватися всі дотичні до волонтерства сторони.

"Боротьба триває. Волонтерська діяльність зі спринту перетворилася на марафон, що триває паралельно з військовою роботою ЗСУ і не має чітких часових рамок. Волонтерська спільнота сьогодні особливо потребувала перезавантаження, натхнення та сил для забігу вдовгу", – прокоментував ініціатор створення Social Camp Odesa Єгор Гребенніков.

Суспільство
волонтери і війна
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