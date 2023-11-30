Перспектива оточення росіян та рух до Криму: генерал Маломуж про дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Про це сказав генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. Микола Маломуж в етері телеканалу Еспресо.

"ЗСУ поступово розширюють плацдарми біля Піщанівки та в інший місцях. Тому ворог не може сконцентрувати основні ударні сили. Через те, що ЗСУ підтягують додаткові резерви, окупанти не можуть орієнтуватися куди зосереджено основні удари", - повідомив він.

Маломуж розповів про перспективи руху ЗСУ та оточення окупантів.

"Якщо ми говоримо про Запорізький напрямок, стратегічно, це пробивання, удари з флангів і висадка нових сил на лівобережжя Херсонщини. В перспективі може бути замикання великого угрупування Запорізького та Херсонського напрямку. Відповідно, це перерізання південного і східного логістичного коридору до військ ворога. Тоді окупанти опиняться без засобів поставок і фактично в оточенні", - пояснив він.

За його словами, йдеться не лише про знецінення ворога, а звільнення півдня України, після чого можуть бути застовані заходи, пов'язані зі звільненням Криму.

"Це переспектива не тільки поступово руху ЗСУ щодо знецінення ворога на окремих напрямках, включаючи лівобережжя. Мова про оточення окупантів, звільнення півдня України. Тоді можуть бути застосовані заходи, пов'язані зі звільненням Криму. Сьогодні це надзвичайно ефективна модель дій. Я думаю, що про це говорив Залужний у стратегії ведення війни і ми ці заходи вже реалізуємо", - повідомив генерал.

Південний напрямок являється стратегічним і перспективним для визволення територій. Тому перший стратегічний напрямок, який ми вже освоюємо - рух до Мелітополя. Другий альтернативний формат - удари з лівобережжя Херсонщини, зауважив він.

"Перші наші операції пов'язані з морською піхотою, а це фактично еліта ЗСУ, яка не тільки захопила плацдарми, а проводить рейди на окупованих територіях Лівобережжя і не дає ворогу можливості оточити наші підрозділи і прицільно наносити ракетні, артилерійські удари. Маневреність військ дозволяє нам зберігати особовий склад, ефективно знищувати ворога, виявляти ворожі вогневі позиції та відтягувати частину військ на цю територію від Запорізького напрямку", - резюмував Маломуж.

Ворог не має можливості підтягнути нові великі сили з Запорізького або східного плацдарму, де намагається виконати завдання Путіна по захопленню Авдіївки, утриманню Бахмута і наступу на Куп'янськ - Сватове - Кремінна, зазначив він.

"Ці формати вже перекриті, особливі сили неможливо перекинути. Окупанти провели ротацію також на морську піхоту, поставили там бригаду, яка підірвалася на власних мінах. Було знищено 50 війсьокових РФ, практично, своїми ж засобами. Це викликало паніку і небажання вести якісь наступальні операції щодо наших підрозділів на лівобережжі Херсонщини", - додав генерал.