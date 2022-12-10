Про це в ефірі Еспресо сказав німецький політолог Сергій Сумленний.

"Я особисто вважаю, що РФ розпадеться і я цього бажаю. На мою думку, тільки таким чином можна досягти миру на кордонах Росії. Всі війни велись через те, що вона збереглась занадто великою і вона намагалась відновити СРСР. Вона була занадто сильною, ядерна зброя - була можливість робити це безкарно", - зазначив він.

На думку політолога, якщо Росія розпадеться - і сусіди будуть жити спокійно, і росіяни теж.

"У них не буде перспектив гинути десятками тисяч в Україні, Сирії, Центральній Африці. Вони не будуть фінансувати палаци Путіна, Шойгу або когось ще. Вони мають шанс жити нормально, як українці, естонці, вірмени. Люди, які не починають світових війн. Я вважаю, що розпад РФ - це перспектива реальна, її нічого не тримає, крім московського центру і московської сили. Як тільки московська сила закінчиться в Україні, то й татари і башкири раніше чи пізніше, їхні еліти вирішать, що їм простіше жити самостійно", - додав Сумленний.

Він наголосив, що у голови Татарстану чи Башкирії буде чітка перспектива - зберегти для себе позицію незалежного президента і в ООН виступати.

"А Путін кудись зникне. Я думаю, це буде і для всіх це добре. Чому росіяни бояться? Вони не розуміють себе без імперії. Якби вони розуміли, що їхнє життя буде набагато більш кращим без імперії, вони б погодились на це за банальним розрахунком того, що їм простіше буде", - підсумував політолог.