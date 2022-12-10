Перспектива розпаду РФ реальна, - німецький політолог Сумленний
Якщо Росія розпадеться, це буде краще для всіх - і сусіди будуть жити спокійно, і росіяни теж. Тільки так можна зберегти мир на нинішніх кордонах РФ
Про це в ефірі Еспресо сказав німецький політолог Сергій Сумленний.
"Я особисто вважаю, що РФ розпадеться і я цього бажаю. На мою думку, тільки таким чином можна досягти миру на кордонах Росії. Всі війни велись через те, що вона збереглась занадто великою і вона намагалась відновити СРСР. Вона була занадто сильною, ядерна зброя - була можливість робити це безкарно", - зазначив він.
На думку політолога, якщо Росія розпадеться - і сусіди будуть жити спокійно, і росіяни теж.
"У них не буде перспектив гинути десятками тисяч в Україні, Сирії, Центральній Африці. Вони не будуть фінансувати палаци Путіна, Шойгу або когось ще. Вони мають шанс жити нормально, як українці, естонці, вірмени. Люди, які не починають світових війн. Я вважаю, що розпад РФ - це перспектива реальна, її нічого не тримає, крім московського центру і московської сили. Як тільки московська сила закінчиться в Україні, то й татари і башкири раніше чи пізніше, їхні еліти вирішать, що їм простіше жити самостійно", - додав Сумленний.
Він наголосив, що у голови Татарстану чи Башкирії буде чітка перспектива - зберегти для себе позицію незалежного президента і в ООН виступати.
"А Путін кудись зникне. Я думаю, це буде і для всіх це добре. Чому росіяни бояться? Вони не розуміють себе без імперії. Якби вони розуміли, що їхнє життя буде набагато більш кращим без імперії, вони б погодились на це за банальним розрахунком того, що їм простіше буде", - підсумував політолог.
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