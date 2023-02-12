Pet Shop Boys створили пісню про диктатуру Путіна
Британський дует Pet Shop Boys випустив пісню під назвою "Living In The Past" про диктатуру президента Росії Володимира Путіна
Кліп до пісні було опубліковано на YouTube 10 лютого.
У пісні від імені Володимира Путіна розповідається про бажання диктатора бути схожим на його попередника - Йосипа Сталіна.
"Я хочу, щоб мене боялися, як всі боялися його. Заарештовані та розстріляні, але вони все одно шанували його", - йдеться у пісні.
У тексті згадуються нещодавні відвідини Путіним нового пам'ятника Сталіну у Волгограді, розпалення війни в Україні та зневажливе ставлення Путіна до Заходу. У кліпі використані кадри інавгурації президента РФ, відео з арештами під час протестів в Росії та відкриття вищезгаданого пам'ятника.
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