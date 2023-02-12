Pet Shop Boys створили пісню про диктатуру Путіна

Кліп до пісні було опубліковано на YouTube 10 лютого.

У пісні від імені Володимира Путіна розповідається про бажання диктатора бути схожим на його попередника - Йосипа Сталіна.

"Я хочу, щоб мене боялися, як всі боялися його. Заарештовані та розстріляні, але вони все одно шанували його", - йдеться у пісні.

У тексті згадуються нещодавні відвідини Путіним нового пам'ятника Сталіну у Волгограді, розпалення війни в Україні та зневажливе ставлення Путіна до Заходу. У кліпі використані кадри інавгурації президента РФ, відео з арештами під час протестів в Росії та відкриття вищезгаданого пам'ятника.