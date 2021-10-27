Петиція шоумена Кондратюка про заборону концертів російських артистів: Зеленський доручив СБУ та РНБО розглянути пропозицію

Про це йдеться в картці відповідної петиції.

Як відомо, петиція про заборону виступів артистів з Росії зібрала понад 25 тис. підписів українців.

Зеленський зазначив, що на сьогодні заборонені гастролі російських артистів, які перебувають у переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України. До цього списку, зокрема, потрапляють особи, які популяризують чи пропагують Росію, органи її влади, представників російської влади, або виправдовують чи визнають правомірною окупацію територій України.

У свою чергу, президент доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю, голові Служби безпеки України Івану Баканову та секретарю РНБО Олексію Данілову опрацювати вказані у петиції пропозиції та проаналізувати стан дотримання вимог українського законодавства під час проведення виступів російських артистів.

Раніше, український шоумен Ігор Кондратюк зареєстрував петицію до президента про заборону в Україні концертів російських виконавців.

"Опрацювати питання щодо удосконалення системи їх організації та проведення, посилення відповідальності за порушення вимог закону", - йдеться у відповіді Зеленського.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb