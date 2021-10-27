Петиція шоумена Кондратюка про заборону концертів російських артистів: Зеленський доручив СБУ та РНБО розглянути пропозицію
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію телеведучого та продюсера Ігоря Кондратюка про повну заборону концертів артистів із Росії до повернення окупованих територій
Про це йдеться в картці відповідної петиції.
Як відомо, петиція про заборону виступів артистів з Росії зібрала понад 25 тис. підписів українців.
Зеленський зазначив, що на сьогодні заборонені гастролі російських артистів, які перебувають у переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці України. До цього списку, зокрема, потрапляють особи, які популяризують чи пропагують Росію, органи її влади, представників російської влади, або виправдовують чи визнають правомірною окупацію територій України.
У свою чергу, президент доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю, голові Служби безпеки України Івану Баканову та секретарю РНБО Олексію Данілову опрацювати вказані у петиції пропозиції та проаналізувати стан дотримання вимог українського законодавства під час проведення виступів російських артистів."Опрацювати питання щодо удосконалення системи їх організації та проведення, посилення відповідальності за порушення вимог закону", - йдеться у відповіді Зеленського.
- Раніше, український шоумен Ігор Кондратюк зареєстрував петицію до президента про заборону в Україні концертів російських виконавців.
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