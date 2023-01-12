Петраков залишив посаду головного тренера збірної України з футболу
Українська асоціація футболу призупиняє співпрацю з головним тренером національної команди України Олександром Петраковим
Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації.
УАФ подякувала Петракову та його тренерському штабу за роботу на чолі як національної команди, так і збірної U-20, з якою тренер став чемпіоном світу.
Своєю чергою, Олександр Петраков подякував УАФ за надану можливість очолити та працювати з національною командою.
"Для мене цей період життя назавжди залишиться теплим спогадом у серці. Хочу подякувати гравцям національної команди та тренерсько-адміністративному штабу за те, що упродовж півтора року ми були єдиним цілим, згуртованим і натхненним ідеєю захисту інтересів України на футбольному полі й поза ним", - зазначив Петраков.
Відзначимо, що під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів (6 перемог, 7 нічиїх, 2 поразки, різниця забитих та пропущених м'ячів 23-13).
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