Петраков залишив посаду головного тренера збірної України з футболу

Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації.

УАФ подякувала Петракову та його тренерському штабу за роботу на чолі як національної команди, так і збірної U-20, з якою тренер став чемпіоном світу.

Своєю чергою, Олександр Петраков подякував УАФ за надану можливість очолити та працювати з національною командою.

"Для мене цей період життя назавжди залишиться теплим спогадом у серці. Хочу подякувати гравцям національної команди та тренерсько-адміністративному штабу за те, що упродовж півтора року ми були єдиним цілим, згуртованим і натхненним ідеєю захисту інтересів України на футбольному полі й поза ним", - зазначив Петраков.

Відзначимо, що під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів (6 перемог, 7 нічиїх, 2 поразки, різниця забитих та пропущених м'ячів 23-13).

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