Pfizer розробляє вакцину проти штаму коронавірусу "Дельта"

Про це йдеться в заяві компанії.

Як зазначається, перша партія вакцини для випробування вже готова.

"У той час як Pfizer і BioNTech вважають, що третя доза BNT162b2 має потенціал для збереження максимального рівня захисту проти всіх відомих в даний час штамів, включаючи Delta, в компанії залишаються пильними і розробляють оновлену версію вакцини Pfizer-BioNTech COVID-19", - йдеться в заяві.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb