Pfizer розробляє вакцину проти штаму коронавірусу "Дельта"
У Pfizer і BioNTech повідомили, що розробляють спеціальну вакцини проти "Дельта" штаму коронавірусу
Про це йдеться в заяві компанії.
Як зазначається, перша партія вакцини для випробування вже готова.
"У той час як Pfizer і BioNTech вважають, що третя доза BNT162b2 має потенціал для збереження максимального рівня захисту проти всіх відомих в даний час штамів, включаючи Delta, в компанії залишаються пильними і розробляють оновлену версію вакцини Pfizer-BioNTech COVID-19", - йдеться в заяві.
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