Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Під час гасіння пожежі у Кривому Розі врятували чоловіка

Під час гасіння пожежі у Кривому Розі врятували чоловіка

5 лютого, 2022 субота
21:00
Суспільство

5 лютого 2022 року о 05:27 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у квартирі на третьому поверсі трьохповерхового житлового будинку, який розташований на вулиці Кропивницького, Покровського району міста Кривий Ріг, виникло загорання

На місце події направлені чергові відділення 11-ої та 12-ої державних пожежно-рятувальних частин 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, розповідають у відомстві.

По прибуттю вогнеборців на місце пожежі встановлено, що займання трапилося в двокімнатній квартирі, розташованої на третьому поверсі.
 

Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку врятували чоловіка. Його було винесено за допомогою м’яких нош.

Працівниками екстреної медичної допомоги чоловіка госпіталізовано до Криворізької міської клінічної лікарні №2 з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння та термічні опіки обличчя та лівої верхньої кінцівки".

Пожежу локалізовано о 05:53 та ліквідовано о 06:20.

До ліквідації пожежі було залучено 11 бйціів особового складу та 3 одиниці техніки.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
пожежа
Кривий Ріг
ДСНС
рятувальники
новини Кривого Рогу
Читайте також:
4 лютого, 2022 п'ятниця
Верховний Суд заявив про зникнення 68 автомобілів на суму понад 12 млн грн
Ганна Маляр
4 лютого, 2022 п'ятниця
"Ніхто не піде на апокаліптичний спосіб знищення": у Міноборони заявили, що обстріл Києва у разі нового вторгнення РФ малоймовірний
Віталій Безгін
3 лютого, 2022 четвер
"Ми всі понесемо відповідальність, найбільше - Зеленський": нардеп-"слуга" Безгін заявив, що фракція у Раді буде самоочищуватись
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.96
    Купівля 27.96
    Продаж 28.27
  • EUR
    Купівля 31.9
    Продаж 32.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
5 лютого
22:01
Антон Дукач
Олімпіада-2022: за кого українцям вболівати 6 лютого
21:50
Радослав Сікорський
"Ви ж не хочете бути в ситуації Польщі 1939 року?". Радослав Сікорський про Угоду між Польщею, Україною і Британією
21:37
Лукашенко про війну з Україною: "Максимум 3-4 дні. Автомати дерев'яні... Там нікому проти нас воювати. Володя Зеленський трухнув"
21:30
Ексклюзив
військові
Реальне посилення армії чи черговий "мільярд дерев" Зеленського? − розслідування Еспресо
21:18
Ізраїль заблокував постачання Україні зброї власного виробництва, - "Дзеркало тижня"
21:11
Ексклюзив
ТУ-22M3
"Поїздка на Полісся": чи готова Україна до атаки Росії з Білорусі
20:56
Олексій Гарань
Попри пацифістські настрої Зеленського, навіть серед його електорату домінує переконання, що у нас йде війна з Росією, - Олексій Гарань
20:47
"Поки вони розгорнуться, ми вже стоятимемо біля Ла-Маншу", - Лукашенко про НАТО
20:26
Інженери з Дніпра займуться електрофікацією Місяця
20:05
Ексклюзив
Раміс Юнус
Туреччина завжди підкреслює, що вона країна НАТО, і, в першу чергу, про це говорить у зв'язку з Україною, - Раміс Юнус
20:04
Росія планує ядерні навчання, аби попередити Захід щодо України, - Financial Times
19:50
Продавав по 1 тис. євро. На Київщині шахрай налагодив виробництво підроблених віз до ЄС
19:31
Інфографіка
Церемонія відкриття Олімпіади-2022
Олімпіада-2022: розклад другого дня зимових Ігор у Пекіні
19:25
За два тижні США передали України вже понад 650 тонн оборонних боєприпасів. Сьогодні надійшли 85
18:43
Укрзалізниця з 10 лютого скасовує заборону на транзит до Польщі
18:20
Росіяни бомбардували з безпілотників школу та житло у Павлополі, що поблизу Маріуполя. Фотофакти
18:10
Ексклюзив
Дмитро Орєшкін
Для Путіна зараз головне – знайти вихід з пастки. Від нього можна всього очікувати, - Дмитро Орєшкін
18:00
Логотип компанії Apple
Apple блокує IT-розробників з Білорусі, - ЗМІ
17:46
Ексклюзив
Раміс Юнус
Путін буде шукати слабину, щоби створити новий Донбас. Україна не повинна дати приводу, – Юнус
17:17
Поранений у ТЦ "Мир". Полтава
У Полтаві 63-річний чоловік кинувся з ножем на відвідувачів торговельного центру. Один з них загинув
17:10
Ексклюзив
Пробиває стіни і знищує ворога: українські військові опановують американські гранатомети. Відео
16:50
Airbus А400M
До "Борисполя" прибули військові транспортники з Британії та США. Німеччина пропустила
16:36
Петро Черник
Росія приречена бути молодшим братом Китаю, - військовий експерт
16:17
Одеситів навчають поводженню зі зброєю, вибухівкою та першій медичній допомозі
16:11
Оновлено
Антон Корчук
Олімпіада-2022: Усі результати українців у 1-й день Ігор у Пекіні
16:10
Ексклюзив
Бен Ходжес
НАТО може взяти під охорону Чорне море, а Росія втратити Севастополь, - американський генерал
16:01
Збірна Норвегії з біатлону
Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 1-го дня Ігор у Пекіні
15:45
Інтерв’ю
Ви – невакциновані і вас відсторонили від роботи. Що далі? Коментує юрист
15:31
"Харків - це Україна!" Тисячі харків'ян вийшли на Марш єдності
15:10
"Квартал 95" просить німців не називати їх "російським шоу"
15:08
Ексклюзив
вакцинація дітей
Стало відомо, коли в Україні почнуть вакцинувати від COVID-19 дітей віком 5-11 років
14:46
Зеленський-Ердоган
Президент Туреччини Ердоган після візиту до України заразився "Омікроном"
14:28
Дмитро Губернієв (праворуч)
Олімпіада-2022: У Пекіні стався конфлікт між пропагандистом з РФ та журналістом з України. ВІДЕО
14:25
Ексклюзив
Ігор Кузін
Бустерна доза - що буде після неї? Пояснює головний санлікар України
14:01
Квартал 95
У Німеччині продають квитки на "Квартал 95" - як на російське шоу
13:46
Євробачення 2022
Оголошено імена всіх членів журі Національного відбору Євробачення-2022
13:25
Ентоні Блінкен
Союзники та партнери єдині: Блінкен опублікував ролик на підтримку України
13:10
Зеленський
"The Economist": західні дипломати розчаровані Зеленським
12:50
Віктор Бобиренко
Фальшування виборів для Зеленського закінчиться Майданом і втратою влади, - Бобиренко
12:39
Північний потік-2
У Німецькому уряді вже бояться, що "Північний потік-2" посилить залежність ФРН від російського газу
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV