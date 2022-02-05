Під час гасіння пожежі у Кривому Розі врятували чоловіка

На місце події направлені чергові відділення 11-ої та 12-ої державних пожежно-рятувальних частин 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, розповідають у відомстві.

По прибуттю вогнеборців на місце пожежі встановлено, що займання трапилося в двокімнатній квартирі, розташованої на третьому поверсі.



Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку врятували чоловіка. Його було винесено за допомогою м’яких нош.

Працівниками екстреної медичної допомоги чоловіка госпіталізовано до Криворізької міської клінічної лікарні №2 з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння та термічні опіки обличчя та лівої верхньої кінцівки".

Пожежу локалізовано о 05:53 та ліквідовано о 06:20.

До ліквідації пожежі було залучено 11 бйціів особового складу та 3 одиниці техніки.



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