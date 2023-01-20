Під час катання на човні загинув колишній футболіст "Тоттенгема"
Захисник Антон Волкс, який є вихованцем лондонського "Тоттенгема", загинув під час катання на човні
Про це повідомляє офіційний твіттер "Шарлотт".
Човен, на якому плавав 25-річний Антон Волкс, зіштовхнувся з іншим судном. Через декілька годин було знайдено мертве тіло футболіста.
Волкс був вихованцем "Тоттенгема". В нинішньому сезоні провів 23 матчі за "Шарлотт", який виступає в МЛС.
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