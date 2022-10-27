Про це повідомляє Мінреінтеграції у своєму телеграмі.

Козюра з колегами проводив розміновування лісосмуги поблизу одного з населених пунктів, де і загинув під час знешкодження вибухонебезпечного предмету, що лишився після окупантів.

Полковнику поліції Олександру Козюрі було 42 роки, в нього залишилась дружина та двоє дітей п'яти й десяти років.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb