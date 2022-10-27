Під час розмінування на Херсонщині загинув керівник вибухотехніків обласної поліції
Під час розмінування деокупованої Херсонщини загинув керівник вибухотехніків обласної поліції Олександр Козюра
Про це повідомляє Мінреінтеграції у своєму телеграмі.
Козюра з колегами проводив розміновування лісосмуги поблизу одного з населених пунктів, де і загинув під час знешкодження вибухонебезпечного предмету, що лишився після окупантів.
Полковнику поліції Олександру Козюрі було 42 роки, в нього залишилась дружина та двоє дітей п'яти й десяти років.
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