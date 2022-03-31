Про це у коментарі Радіо Свобода повідомив заступник мера Ізюму Володимир Мацокін.



Мацокін сказав, що війська агресора форсували Сіверський Донець, бої зараз точаться у районі населених пунктів Кам’янка та Суха Кам’янка.

"Там ідуть запеклі бої. Залучені міномети, артилерія, літаки та вертольоти. Це пекло, але українські сили оборони ефективно дають відсіч", – сказав Мацокін.



За словами заступника міського голови, в самому Ізюмі гуманітарна ситуація критична.

"Весь світ говорить про Маріуполь. І це зрозуміло та правильно. Але у нас ситуація не краща. Три з половиною тижні люди без електрики, води, газу, опалення. Немає зв’язку, ліків. Немає гуманітарних коридорів. Не працює лікарня – люди вмирають через неможливість надати їм допомогу. Це страшна картина, коли їх ховають у парку, біля під’їздів, на городах", – сказав Володимир Мацокін.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що втрати окупантів більшають: лише в одній бригаді десантників 200 загиблих.

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