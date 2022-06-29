Під Києвом зруйновано міст через Ірпінь: загинула людина, ще двох поранено, рух транспорту неможливий
У селі Демидів Вишгородського району через погодні умови пошкоджено міст через річку Ірпінь. Одна людина загинула, ще двоє поранені
Про це інформує в фейсбуці голова Димерської територіальної громади Володимир Підкурганний.
"У зв'язку із пошкодженням мостового переїзду у с. Демидів рух транспорту тимчасово неможливий", - написав Підкурганний.
Голова громади додав, що налагоджують проїзд через Козаровичі.
Київська ОВА доповнює, що людина загинула, ще двоє поранені.
"За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранені. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога. На місці працюють рятувальники та екстрені служби. Проводяться слідчі дії для з'ясування причин інциденту", - йдеться в повідомленні.
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