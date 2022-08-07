Під ранок ворог обстріляв Новобаварський та Немишлянський райони Харкова

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Серія вибухів За попередніми даними обстріляно Новобаварський та Немишлянський райони. Обстріляні ракетами. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - написав він.

Нагадаємо, вночі 6 серпня окупанти знову завдали ударів по Харкову. Ракети випустили із сусіднього Бєлгорода

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