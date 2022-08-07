Під ранок ворог обстріляв Новобаварський та Немишлянський райони Харкова
Сьогодні, 7 серпня, близько 04:40 відбувся знову обстріл Харкова
Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Серія вибухів За попередніми даними обстріляно Новобаварський та Немишлянський райони. Обстріляні ракетами. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - написав він.
- Нагадаємо, вночі 6 серпня окупанти знову завдали ударів по Харкову. Ракети випустили із сусіднього Бєлгорода
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