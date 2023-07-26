Про це повідомили 26 липня у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ

Ситуація на основних напрямках

Протягом доби на фронті відбулося 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація суттєвих змін не зазнала.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Під мінометними й артилерійськими обстрілами ворога опинилися понад 20 населених пунктів на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни без успіхів намагалися наступати південніше від Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Западне, Табаївка, Тополі Харківської області.

На Лиманському напрямку вороги також без успіхів наступали в районі південніше Діброви Луганської області. Артобстрілів зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожі атаки в районах північніше Хромового, східніше Дружби та північніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаудару в районі Кліщіївки на Донеччині. Від ворожих артобстрілів постраждали понад 10 населених пунктів Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки. Рашисти натомість обстріляли з артилерії понад 10 населених пунктів Донеччини.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки. Ворог бив з авіації неподалік Красногорівки, з артилерії обстріляв низку населених пунктів у цьому районі Донеччини.

На Шахтарському напрямку рашисти марно спробували відновити втрачені позиції в районі Старомайорського на Донеччині. Вороги били з авіації у районі Благодатного, обстріляли понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому та Херсонському напрямках рашисти намагаються не допустити подальше просування українських військ. З авіації та артилерії вороги обстріляли десятки населених пунктів Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневого ураження ворогу.

Протягом доби Сили оборони уразили 9 артзасобів окупантів

Авіація Сил оборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки рашистів. Ще два – по його зенітно-ракетних комплексах.

А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях і 2 пункти управління російських окупантів.

Рашисти завдали трьох ракетних та 28 авіаударів, імовірність ракетних ударів - дуже висока

Протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 28 авіаційних ударів по території України. Окрім того, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і мирних населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.