Під Вінницею українські військові збили крилату ракету РФ, - ОДА

Про це повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.



"Наші військові збили російську крилату ракету - під Вінницею!!!! Слава ЗСУ!", - написав він.



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