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Під завалами будинку в Солом'янському районі Києва знайшли тіла ще 2 загиблих

25 червня, 2023 неділя
11:46
Війна з Росією обстріл Київ

Під завалами будинку в Солом'янському районі Києва, що постраждав від ракетної атаки росіян 24 червня, знайшли тіла ще двох загиблих

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Станом на 25 червня відомо про 5 загиблих від ворожої атаки. Ліквідація наслідків триває.

"Під завалами в будинку в Соломʼянському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку. Загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули пʼятеро людей", - йдеться у повідомленні.

  • 24 червня у КМВА розповіли, що в результаті повітряної атаки силами ППО ліквідовано понад 20 ракет. Внаслідок падіння уламків в Соломʼянському районі столиці  сталося руйнування та займання на кількох поверхах 24-поверхового будинку.
Суспільство
Віталій Кличко
новини Києва
ракетний удар
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