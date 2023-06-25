Під завалами будинку в Солом'янському районі Києва знайшли тіла ще 2 загиблих

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Станом на 25 червня відомо про 5 загиблих від ворожої атаки. Ліквідація наслідків триває.

"Під завалами в будинку в Соломʼянському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку. Загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули пʼятеро людей", - йдеться у повідомленні.