Під завалами будинку в Солом'янському районі Києва знайшли тіла ще 2 загиблих
Під завалами будинку в Солом'янському районі Києва, що постраждав від ракетної атаки росіян 24 червня, знайшли тіла ще двох загиблих
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Станом на 25 червня відомо про 5 загиблих від ворожої атаки. Ліквідація наслідків триває.
"Під завалами в будинку в Соломʼянському районі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих. Операція з ліквідації наслідків ворожої атаки триває. Рятувальники ще працюють у пошкодженому будинку. Загалом у будинку, куди влучили уламки російської ракети, загинули пʼятеро людей", - йдеться у повідомленні.
- 24 червня у КМВА розповіли, що в результаті повітряної атаки силами ППО ліквідовано понад 20 ракет. Внаслідок падіння уламків в Соломʼянському районі столиці сталося руйнування та займання на кількох поверхах 24-поверхового будинку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.61
Купівля 36.61Продаж 37.38
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе