Підбурював українських офіцерів до держзради: в Україні судитимуть адмірала ЗС РФ

Про це повідомляє пресцентр Офісу генпрокурора.



Було встановлено, що начальник штабу Чорноморського флоту ВМФ ЗС РФ для заподіяння шкоди обороноздатності та державній безпеці України, зміни меж її території схиляв українських офіцерів штабу Севастопольської морської бази та Командування ВМС ЗСУ до державної зради та переходу на бік Росії. Також їм погрожували застосуванням російськими військовими фізичного насильства та зброї.



Зараз адмірал є начальником Головного штабу ВМФ ЗС РФ - першим заступником Головнокомандувача ВМФ ЗС.



Щодо нього завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт за пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, підбурювання до державної зради, а також пособництво у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).



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