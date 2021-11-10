Підробка COVID-сертифікатів: двоє українських лікарів отримали обвинувальні вироки

Про це у Facebook повідомив засутпник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.



"Від початку року розпочато майже 1200 кримінальних проваджень через підроку результатів ПЛР-тестів, COVID-сертифікатів міжнародних свідоцтв про вакцинацію. Вже є два обвинувальні вироки щодо лікарів", - написав Єнін.



Зокрема, за його словами, одну лікарку оштрафували на 34 тис. грн та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов'язаною з видачею подібних довідок. У Франківську лікарку було засуджено до двох років позбавлення волі з випробування з іспитовим строком на один рік.



Єнін додав, що також ухвалено 60 обвинувальних вироків за фактами придбання та використання підроблених COVID-сертифікатів, здебільшого, під час перетину кордону. Він зазначив, що всі вони поки відбулися штрафами.



Водночас посадовець зауважив, що саме замовлення COVID-сертифікату без його використання не тягне за собою кримінальну відповідальність, оскільки є лише підготовкою до кримінального проступку.