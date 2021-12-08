Підробляли ПЛР-тести охочим потрапити до окупованого Криму: в Україні викрили зловмисників

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Схема діяла щонайменше пів року, а отримували шахраї понад пів мільйона гривень щомісяця.

За інформацією слідства, організаторами продажу фальшивих ПЛР-тестів були двоє мешканців Генічеського району Херсонщини. Вони діяли на контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) "Чонгар".





Спочатку зловмисники продавали підроблені тести відпочивальникам, охочим потрапити до тимчасово окупованого Криму. Частина з них мала міжнародні COVID-сертифікати, однак "влада" півострова їх не визнає, тож для безперешкодного перетину кордону необхідно мати ПЛР-тести.Один підроблений негативний тест коштував 1,5 тис. грн.Також у схемі взяли участь автобусні перевізники, зокрема ті, котрі їздять із тимчасово окупованих територій.Перед виходом на маршрут підприємець і водій маршрутного брали в пасажирів фото їхніх паспортних даних і надсилали зловмисникам, а після прибуття на КПВВ отримували фальшиві довідки про негативні результати ПЛР-тестів і прямували далі до лінії розмежування.У перевізників шахраї просили від 700 грн за тест.Під час обшуків у зловмисників поліція виявила фіктивні довідки про негативні результати ПЛР-тестів, виготовлені з використанням реквізитів одного із сертифікованих вітчизняних медичних закладів; електронні носії інформації та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.Їм планують оголосити про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

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