Підробляли ПЛР-тести охочим потрапити до окупованого Криму: в Україні викрили зловмисників
СБУ викрила зловмисників, які продавали "фейкові" негативні ПЛР-тести. Їхніми "послугами" користувалися зокрема ті, хто хотів відвідати окупований Крим
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Схема діяла щонайменше пів року, а отримували шахраї понад пів мільйона гривень щомісяця.
За інформацією слідства, організаторами продажу фальшивих ПЛР-тестів були двоє мешканців Генічеського району Херсонщини. Вони діяли на контрольному пункті в’їзду-виїзду (КПВВ) "Чонгар".
Один підроблений негативний тест коштував 1,5 тис. грн.
Також у схемі взяли участь автобусні перевізники, зокрема ті, котрі їздять із тимчасово окупованих територій.
Перед виходом на маршрут підприємець і водій маршрутного брали в пасажирів фото їхніх паспортних даних і надсилали зловмисникам, а після прибуття на КПВВ отримували фальшиві довідки про негативні результати ПЛР-тестів і прямували далі до лінії розмежування.
У перевізників шахраї просили від 700 грн за тест.
Під час обшуків у зловмисників поліція виявила фіктивні довідки про негативні результати ПЛР-тестів, виготовлені з використанням реквізитів одного із сертифікованих вітчизняних медичних закладів; електронні носії інформації та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.
Їм планують оголосити про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 30.53Продаж 30.94
- Актуальне
- Важливе