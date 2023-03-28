Пірати у Гвінейській затоці захопили данський корабель
Пірати у Гвінейській затоці напали та захопили корабель Данії, канали зв'язку з судном не працюють, екіпаж знаходиться у безпеці
Про це пише Reuters.
Зазначається, що наразі всі 16 членів екіпажу знаходяться у безпечній кімнаті на борту судна Monjasa Reformer.
"Нафтовий і хімічний танкер під прапором Ліберії, який був на простої, атакували у суботу приблизно в 140 милях на захід від порту Пуент-Нуар у Республіці Конго", - йдеться у повідомленні.
Судном керує дубайська компанія Montec Ship Management, яка належить данській компанії Monjasa.
Про інцидент повідомили центру морського співробітництва, яким керують ВМС Великобританії та Франції для забезпечення безпеки у Гвінейській затоці. Наразі оператор працює з усіма відповідними морськими органами в регіоні, включаючи військово-морські сили.
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