Пірати у Гвінейській затоці захопили данський корабель

Про це пише Reuters.

Зазначається, що наразі всі 16 членів екіпажу знаходяться у безпечній кімнаті на борту судна Monjasa Reformer.

"Нафтовий і хімічний танкер під прапором Ліберії, який був на простої, атакували у суботу приблизно в 140 милях на захід від порту Пуент-Нуар у Республіці Конго", - йдеться у повідомленні.

Судном керує дубайська компанія Montec Ship Management, яка належить данській компанії Monjasa.

Про інцидент повідомили центру морського співробітництва, яким керують ВМС Великобританії та Франції для забезпечення безпеки у Гвінейській затоці. Наразі оператор працює з усіма відповідними морськими органами в регіоні, включаючи військово-морські сили.