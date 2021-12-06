Пішов служити окупантам і переслідував кримських татар: голову суду Джанкоя заочно судитимуть за держзраду
Голові підконтрольного Росії Джанкойського районного суду в Криму загрожує до 15 років позбавлення волі за вчинення державної зради
Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
"За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя, в порядку спеціального досудового розслідування, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно окупаційного судді за фактом вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування встановило, що після окупації Криму у 2014 році обвинувачений зрадив присязі на вірність Україні та перейшов на службу до незаконно створених окупантами судових органів. Він став головою Джанкойського районного суду Республіки Крим.
У травні 2014 року окупаційна влада незаконно заборонила в'їзд до Криму колишньому Голові Меджлісу кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву. На знак протесту активісти перекрили дорогу на кількох ділянках трас зокрема, Сімферополь-Севастополь, Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч, Сімферополь-Феодосія-Керч та ін.
Окупаційна влада у Криму почала переслідувати учасників мітингу. Постанови про визнання п'ятьох кримськотатарських активістів винними у нібито порушенні порядку організації чи проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи чи пікетування за ч. 5 ст. 20.2 КпАП РФ виніс обвинувачений суддя Джанкойського райсуду.
"Своїми діями та рішеннями обвинувачений надавав допомогу представникам держави-окупанта у переході судової системи України, що діяла на півострові, на відправлення правосуддя на підставі законодавства РФ", - зазначили у прокуратурі.
- Нагадаємо, Слідчий комітет Росії підготував лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву підозру в "незаконному перетині кордону Росії" і "незаконному поводженні зі зброєю". Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного переслідування Джемілєва.
- У квітні 2021 року Росія продовжила заборону на в'їзд до окупованого Криму Джемілєву до 2034 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.66Продаж 31.08
- Актуальне
- Важливе