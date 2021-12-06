Пішов служити окупантам і переслідував кримських татар: голову суду Джанкоя заочно судитимуть за держзраду

Про це повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

"За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя, в порядку спеціального досудового розслідування, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно окупаційного судді за фактом вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що після окупації Криму у 2014 році обвинувачений зрадив присязі на вірність Україні та перейшов на службу до незаконно створених окупантами судових органів. Він став головою Джанкойського районного суду Республіки Крим.

У травні 2014 року окупаційна влада незаконно заборонила в'їзд до Криму колишньому Голові Меджлісу кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву. На знак протесту активісти перекрили дорогу на кількох ділянках трас зокрема, Сімферополь-Севастополь, Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч, Сімферополь-Феодосія-Керч та ін.

Окупаційна влада у Криму почала переслідувати учасників мітингу. Постанови про визнання п'ятьох кримськотатарських активістів винними у нібито порушенні порядку організації чи проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи чи пікетування за ч. 5 ст. 20.2 КпАП РФ виніс обвинувачений суддя Джанкойського райсуду.

"Своїми діями та рішеннями обвинувачений надавав допомогу представникам держави-окупанта у переході судової системи України, що діяла на півострові, на відправлення правосуддя на підставі законодавства РФ", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, Слідчий комітет Росії підготував лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву підозру в "незаконному перетині кордону Росії" і "незаконному поводженні зі зброєю". Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного переслідування Джемілєва.

У квітні 2021 року Росія продовжила заборону на в'їзд до окупованого Криму Джемілєву до 2034 року.



