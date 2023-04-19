Після 25 років роботи: Netflix припинить продаж DVD
Після 25 років роботи, 29 вересня 2023 року, Netflix припинить продаж та доставку DVD на дім — саме з цього компанія розпочала свою діяльність
Про це йдеться у заяві компанії.
Зазначається, що причиною стало скорочення бізнесу.
"Після неймовірних 25 років ми вирішили припинити діяльність DVD.com пізніше цього року. Нашою метою завжди було надавати найкращі послуги нашим споживачам, але оскільки бізнес продовжує скорочуватися, це ставатиме дедалі складнішим", - йдеться у повідомленні.
Головний виконавчий директор Netflix Тед Сарандос розповів, що саме ідея компанії з доставкою дисків додому започаткувала перехід до стрімінгових платформ.
"Ці знакові червоні конверти змінили те, як люди дивилися шоу та фільми вдома — і вони проклали шлях для переходу до потокового передавання", - наголосив він.
"Ми відчуваємо велику честь, маючи можливість ділити кіновечори з нашими DVD-споживачами так довго, пишаємося досягненнями наших співробітників і раді продовжувати радувати шанувальників розваг ще багато десятиліть. Усім, хто коли-небудь чекав біля поштової скриньки, поки прийде червоний конверт: дякую", - додав Сарандос.
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