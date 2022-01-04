Після бустерної дози: королівське подружжя Швеції захворіло на COVID-19
Король Швеції Карл XVI Густав та королева Сільвія мають позитивні результати тестів на COVID-19
Про це повідомляє The Local Sweden.
Вони пройшли повний курс вакцинації і зробили бустерне щеплення. Хвороба протікає "помірно", король та королева перебувають на самоізоляції вдома. Густаву - 75 років, королеві Сільвії -78.
Старша дочка - принцеса Вікторія та її чоловік, принц Даніель, перехворіли у березні 2021 року. Син подружжя, принц Карл Філіп, та його дружина, принцеса Софія, отримали позитивний результат на коронавірус у листопаді 2020 року.
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