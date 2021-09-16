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Після наради у Зеленського: Ляшко анонсував раптові перевірки на золотистий стафілокок по всій Україні через отруєння в хмельницькій школі

16 вересня, 2021 четвер
11:37
Суспільство Віктор Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував раптові обстеження працюючих на предмет носійства золотистого стафілококу по всій території України після масового отруєння у школі Хмельницького

Про це Ляшко написав у Facebook.

"Таке рішення було прийнято за результатами наради у президента України Володимира Зеленського щодо ситуації навколо факту масового отруєння дітей у Хмельницькому навчально-виховному об’єднанні  №1 "Школа-дитячий садок", - зазначив міністр.

Раптові перевірки проводитимуть спеціалізовані протиепідемічні бригад.

"Як показало розслідування, проведене фахівцями Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, спалах стався внаслідок обсіменіння золотистим стафілококом сировини та готових страв від працівників харчоблоку закладу. Щоб у подальшому уникнути подібних спалахів у навчальних закладах та захистити наших дітей від отруєнь, міністерство охорони здоров'я ініціюватиме проведення вибіркових раптових перевірок для забору біоматеріалу для дослідження на предмет носійства золотистого стафілококу силами спеціалізованих протиепідемічних бригад. Бригади будуть працювати по усій території країни", - додав Ляшко.

За словами міністра, президент доручив Мінекономіки, МОЗ, МОН та Держпродспоживслужбі відпрацювати юридичні механізми проведення зазначених раптових перевірок.

Крім того, МОЗ додатково відпрацьовує механізми посилення контролю за якістю проведення медичних оглядів у закладах охорони здоровя та лабораторіях.

  • Нагадаємо, 7 вересня на Хмельниччині під час моніторингу інформаційного простору поліцейські виявили публікацію про харчове отруєння учнів однієї зі шкіл.
  • За фактом масового отруєння відкрили провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням) Кримінального кодексу України.
  • Станом на 9 вересня було зареєстровано 85 випадків харчового отруєння, 11 вересня госпіталізованих було вже 93.
  • МОЗ повідомило, що масове отруєння учнів Хмельницького навчально-виховного об'єднання №1 спровокував золотистий стафілокок, який виявили у працівників харчоблоку.
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отруєння
діти
школярі
Хмельницький
харчове отруєння
Віктор Ляшко
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