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Ексклюзив

Після перемоги України Захід має усунути "сірі" зони безпеки, які стали спокусою для нападу РФ, - Волкер

8 вересня, 2023 п'ятниця
00:56
Війна з Росією Курт Волкер

Потрібно, щоб Україна перемогла в захисті від Росії, а потім Заходу треба усунути "сірі" зони, які довели, що можуть бути спокусою для нападу

Про це заявив експосол США при НАТО, колишній спецпредставник у справах України Курт Волкер під час спілкування зі ЗМІ, передає Еспресо.

"Завданням НАТО є безпека та оборона її членів, а також стримування нападів на членів. Я не вірю, що НАТО зможе виконувати цю роботу без України, тому що ми бачимо, що якщо Путін переможе Україну, він піде далі і нападе десь ще, і тоді в нас буде вічна війна в Європі. Нам потрібно, щоб Україна перемогла в захисті від Росії, а потім нам потрібно усунути ці "сірі" зони, які довели, що можуть бути спокусою (для нападу, - ред.)", - сказав він.

Дипломат додав, що "сірі" зони є зеленим світлом, і "ми повинні зробити їх червоними лініями".

"Сказати: ні, всі ці території тепер під єдиною парасолькою, і ви атакуєте їх на свій страх і ризик. Це те, що нам потрібно донести, я не думаю, що є якийсь спосіб для НАТО відновити безпеку та мир у Європі без цього. Ми  ще цього не досягли", - зазначив Волкер.

Він наголосив, що люди з НАТО стурбовані двома речами.

"Вони стурбовані тим, що країна отримає статтю 5 (зобов’язання щодо колективної оборони), поки триває війна. Чи це не означає, що усі ми зараз перебуваємо в стані війни з Росією, і це, у свою чергу, загрожує ескалацією, аж до можливого використання ядерної зброї. Інша річ, яка турбує НАТО, – це те, як ви впораєтеся з ситуацією, коли вступає країна, яка не контролює всю свою власну територію. Вона матиме гарантію безпеки за статтею 5, але не контролює кордони. Якщо територію повернуть її військові, чи це втягує нас у війну, яку ми не вибирали. Ось у чому країни НАТО зараз вагаються, і без будь-якої еволюції в мисленні, не може бути відповіді на запитання коли Україна вступить. Проблема з цією відповіддю полягає в тому, що це стимул для Росії продовжувати війну, тому що тоді ви ніколи не ввійдете до НАТО, а ми не хочемо створювати такий стимул. Моя порада - почитати Північноатлантичний договір. Стаття 5 є ключовою статтею колективної оборони, і все, що в ній сказано полягає в тому, що у разі нападу на одного члена НАТО всі союзники відповідатимуть певним чином, а потім ми всі збираємося в НАТО обговорювати, якою буде ця відповідь", - вважає дипломат.

На його думку, Захід не повинен зациклюватися на думці, що сухопутні війська країн НАТО воюватимуть на передовій проти росіян в Україні.

"Почитайте статтю 5, а потім сідайте з українцями на Раді Україна-НАТО й поговоріть про те, що ми робимо разом згідно зі статтею 5. І є речі, які ми вже робимо, як-от оснащення, навчання та постачання тощо. Є речі, які ми могли б робити, але не робимо, наприклад, більше допомагати з протиповітряною обороною; у відкритті морських шляхів і їх захисті, щоб була свобода судноплавства. Ми могли б зробити все це без данських солдатів на лінії фронту. Тоді питання членства стане лише формальністю. І ми могли б зробити це, як тільки захочемо. Тому варто переосмислити значення статті 5 та припинити поспішні висновки, що це Третя світова війна", - підсумував Волкер.

Україна
Захід
Курт Волкер
НАТО
Військові новини
вступ до НАТО
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