Про це сказав російський опозиційний політик та соціолог Ігор Яковенко у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"В Росії назріває явно процес, який прискорить падіння путінського режиму паралельно з тим, що цей режим зазнаватиме поразки на полі битви. Це те, що називається переходом війни імперіалістичної у війну мафіозну. Зараз відбувається приватизація армії. Адже хто такий Пригожин? Це взагалі патологічне явище – відбувається приватизація армії, перетворення армії на приватну за підтримки держави. Пригожин – це людина, що створила приватну військову компанію, яку повністю фінансує держава", - зазначив він.

За словами Яковенка, наразі війська Пригожина становлять 20% загальної чисельності російської армії на фронті.

"Це найбільш боєздатні частини. І це абсолютно патологічна ситуація. І таких приватних військових компаній, трохи менших, майже 20. Є фактично приватна армія в Кадирова, має приватну армію Тимченко, гаманець Путіна. Уже й сам Шойгу також має приватну армію. Це приголомшливо: міністр оборони створює приватну армію! Це при тому, що він фактично є міністром тієї самої армії, яку створено російською державою", - наголосив політик.

На його думку, таке розтягування армій – це підготовка до мафіозної війни.

"Майже всі політичні суб’єкти, які претендують на окремі шматки власності на території Росії, намагаються завести собі власну армію. Вони дивляться вже через Путіна, за його плече, у те майбутнє, де Путіна вже нема. Я вважаю, в результаті серйозної воєнної поразки, такого собі "українського Сталінграда", який стане розгромом російсько-фашистських військ, федеральна влада буде настільки ослабленою, що групу підтримки Путіна з числа служб охорони припинять боятися й почнеться мафіозна війна за розподіл Росії", - вважає Яковенко.

Він додав, що Росія готова до розпаду.

"Це імперія, яка має дуже потужні внутрішні відцентрові тенденції, і ця мафіозна війна за розділення роздиратиме Росію на шматки. Після цього війна припиниться, тобто перейде вглиб Росії. Такий сценарій видається вірогідним", - наголосив ексдепутат парламенту.

На думку Яковенка, можуть бути спроби транзиту влади, але така історія не матиме успіху.

"На сьогодні особливістю путінської диктатури є те, що вона персоналістська, багато чого зав’язано на Путіні. Просто перемикнути все на сина Патрушева, наприклад, про що багато хто говорить, неможливо. Тому що є різні клани, для яких Путін є "розвідним", верховним арбітром, який врегульовує відносини між цими кланами й не дає їм стикатися напряму в клановій навколокремлівській гризні. Перемикнути все це на іншу людину – такого не буде точно. Тобто спроба буде, якщо з Путіним щось станеться, вони спробують щось вчинити, але єдиного фюрера вже не буде", - вважає політик.

Він не виключив спроби колективного керівництва.

"Вони намагатимуться виступити єдиним фронтом, скажуть, що замість Путіна тепер вони. Але жодних сумнівів, що є велика ймовірність, що такий керований "транзит" перейде в мафіозну війну. Тому швидше за все, якщо Путіна буде усунуто чи він помре природною смертю, країна, безумовно, провалиться в смуту. Це періодичний стан Росії, це не лише XVII століття – це й Перша російська революція, і Жовтневий переворот, фактично це класичні приклади смути. І саме така смута очікує на Росію після неминучої поразки в українській війні", - підсумував Яковенко.