Після випадку в Дніпрі на усіх вокзалах перевіряють підвісні люстри

Про це із посиланням на офіційну інформацію УЗ повідомляє Еспресо.TV.



Справа в тому, що в п’ятницю, 28 січня, під час планових регламентних робіт з заміни ламп люстри центрального вокзалу Дніпра в ході підняття люстри після чистки патронів обірвався трос, люстра впала на підлогу.



"Роботи відбувалися з дотриманням всіх правил безпеки, зона під люстрою була огороджена, ніхто з працівників чи відвідувачів вокзалу не постраждав", - наголошують в Укрзалізниці.

"Хочу запевнити всіх пасажирів та відвідувачів вокзалів, що працівники компанії дотримуються всіх протоколів безпеки та перевіряють справність обладнання, яке об'єктивно має високій знос. Так, зокрема, діємо на упередження із заміною та капітальними ремонтами ліфтово-ескалаторного господарства вокзалів. Головне - суворе дотримання вказівок працівників вокзалів, особливо там, де тривають ремонтні роботи", - зазначив керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський.



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