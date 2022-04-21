Після війни Україна та Канада планують розширити угоду про вільну торгівлю

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки за підсумками онлайн-зустрічі торгового представника Тараса Качки з президентом Канадсько-Української торгової палати Зеноном Потічним та представниками канадського бізнесу.



Зауважимо, що Україна зацікавлена у розширенні торгівлі з Канадою через подальшу лібералізацію угоди на сфери послуг та інвестицій.

"Ми вдячні нашим канадським партнерам за постійну участь у забезпеченні роботи фондів відновлення та трансформації економіки України, підтримки малого та середнього бізнесу, відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Ми також зацікавлені у розширенні торгівлі з Канадою через подальшу лібералізацію Угоди про вільну торгівлю на сфери послуг та інвестицій", – зазначив Качка.



Сторони домовились продовжити діалог щодо залучення економічної, фінансової та експертної допомоги Канади у критично важливі сектори української економіки, а також подальшої взаємодії у розширенні присутності канадських інвесторів в Україні.

Нагадаємо, у МВФ підрахували, скільки грошей потребує Україна, щоб покрити дефіцит бюджету.