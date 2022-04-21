Після війни Україна та Канада планують розширити угоду про вільну торгівлю
Україна та Канада домовились продовжити переговори щодо розширення дії Угоди про вільну торгівлю на сфери послуг та інвестицій після закінчення війни
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки за підсумками онлайн-зустрічі торгового представника Тараса Качки з президентом Канадсько-Української торгової палати Зеноном Потічним та представниками канадського бізнесу.
Зауважимо, що Україна зацікавлена у розширенні торгівлі з Канадою через подальшу лібералізацію угоди на сфери послуг та інвестицій.
"Ми вдячні нашим канадським партнерам за постійну участь у забезпеченні роботи фондів відновлення та трансформації економіки України, підтримки малого та середнього бізнесу, відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Ми також зацікавлені у розширенні торгівлі з Канадою через подальшу лібералізацію Угоди про вільну торгівлю на сфери послуг та інвестицій", – зазначив Качка.
Сторони домовились продовжити діалог щодо залучення економічної, фінансової та експертної допомоги Канади у критично важливі сектори української економіки, а також подальшої взаємодії у розширенні присутності канадських інвесторів в Україні.
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