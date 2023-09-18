Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн євро

Про це Борис Пісторіус заявив в інтерв'ю німецькій газеті Bild.

"Поставляємо додаткові боєприпаси: фугасні боєприпаси, мінометні боєприпаси, мінні ракети. Бо боєприпаси – це те, чого найбільше потребує Україна захисту від жорстокої агресивної війни. Крім того, ми допоможемо із захищеною технікою та системами розмінування. Але ми також подбали про зиму, що наближається: ми відправимо одяг, а також генератори електроенергії і тепла. Загальна вартість пакету становитиме 400 млн євро", - заявив він.

Пісторіус сказав, що, окрім підтримки зброєю та обладнанням, Німеччина навчає українських військових і до кінця року навчання пройдуть 10 тис. осіб.

Він розповів, що Німеччина посідає друге місце з військової підтримки України, а українці цінують цю допомогу. Німеччина допомагає Україні своєю найкращою зброєю: сучасні бойові танки Leopard 2A6, система ППО IRIS T SLM та інша зброя.

Щодо надання Україні ракет "Таурус", які мають дальність 500 км, Пісторіус сказав, що це рішення ще не прийнято, але з приводу побоювання застосування цих ракет для атак по території РФ, він заявив, що Німеччина регулює порядок застосування озброєння. Міністр оборони також заявив, що Німеччина поки не планує проводити навчання українських пілотів на літаках F-16.

Пісторіус сказав, що світ має бути готовий до того, що війна в Україні може затягнутись довше, але "Москва може швидко покласти край війні. Все, що потрібно зробити Кремлю - це вивести свої війська з України".

"Україна не просто боронить свою територію. Вона бореться за більше: авторитарні держави не можуть просто вдиратися в країну, вбивати людей та встановлювати нові кордони. Тож ця війна стосується не лише України. Це здебільшого про свободу. Про свободу у всьому світі. І, отже, також про нашу свободу у Німеччині", - наголосив Пісторіус.