"Питань до Путіна багато": дружини і матері мобілізованих їдуть до Москви зустрітися з президентом РФ і провести акцію на Красній площі

Про це повідомляє телеграм-канал "Можем обяснить".

80 протестувальники входять до краснодарського відділення "Ради матерів і дружин" і планують акцію на неділю, приурочивши її до Всесвітнього дня матері.

Одна з жінок розповіла, що її чоловік, мобілізований наприкінці вересня, перестав виходити на зв'язок, і з 9 жовтня їй нічого не відомо про його долю. У військкоматі їй сказали, що чоловік нібито зник безвісти, але жодних документальних підтверджень цьому не дали.

Шукати правди в Кремлі жінки мають намір тому, що не чекають на допомогу від влади регіону і не вірять їм, каже активістка. За її словами, такі ж делегації очікуються і з інших російських міст.

"Питань до Путіна дуже багато. У Раді формують їхній загальний список. Усі хочуть отримувати правдиву інформацію про перебування їхніх рідних та домогтися повернення тих, хто згідно із законом не підлягає мобілізації, але потрапив під неї. Багато хто просуває питання з приводу виплат, але я б не відносила його до основних", — розповіла співрозмовниця МО.

Втім, вона сумнівається, що Путін їх прийме, швидше анонсована Дмитром Пєсковим зустріч пройде з "узгодженими" матерями та дружинами. Лідер "Рада матерів та дружин" Ольга Цуканова вже заявила, що її соратниць до Путіна не звуть, а за активістками почалося стеження.

За даними "Верстки", Кремль хоче усунути протест родичів військовослужбовців і створити підконтрольний "рух матерів". З ким зустрінеться президент у День матері, наразі невідомо.

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