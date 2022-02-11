Пітер Джексон очолив список найбагатших представників шоу-бізнесу за версією Forbes
Новозеландський кінорежисер Пітер Джексон посів перше місце у списку Forbes найбільш високооплачуваних представників шоу-бізнесу, випереджаючи Брюса Спрінгстіна, Дуейна Джонсона та Каньє Веста
Про це повідомляє Forbes.
Минулого року режисер трилогії "Володар перснів" і документального фільму "The Beatles: Get Back" заробив близько 580 мільйонів доларів.
Основну частину цих коштів Джексон отримав завдяки продажу частини свого бізнесу з візуальними ефектами Weta Digital компанії Unity Software за 1,6 мільярда доларів. За оцінками Forbes, Джексон особисто заробив близько 600 мільйонів доларів готівкою та 375 мільйонів доларів в акціях від цієї угоди.
Таким чином він став третьою людиною в історії, яка стала мільярдером завдяки створенню фільмів після Стівена Спілберга та Джорджа Лукаса.
Друге місце в списку найбагатших представників шоу-бізнесу посів музикант Брюс Спрінгстін. До топ-десятки також увійшли Каньє Вест, Джей Зі та Дуейн Джонсон, які розбагатіли не лише завдяки фільмам та продажами музики, а й вигідним угодам з продажу кросівок, шампанського та текіли.
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