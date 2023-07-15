Про це він сказав у заяві для ЗМІ разом із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Я сподіваюсь, що сьогоднішні перемовини та візит стануть новою сторінкою у наших відносинах. Ми сьогодні започаткували ініціативу допомоги Україні у сфері військової й гуманітарної підтримки та повоєнного відновлення", - сказав Юн.

За словами президента Південної Кореї, він, і Зеленський вважають, що найважливіше для України зараз - забезпечити її безпеку та перемогу.

"Ми ознайомилися з Формулою миру і дійсно вважаємо, що її необхідно виконати, особливо з урахуванням того, що Корея намагається виконувати роль посередника на мирних самітах та зустрічах країн, які належать до так званого Глобального півдня", - зазначив Юн.

Окрім цього, він нагадав, що Республіка Корея надавала Україні військову допомогу, зокрема минулого року це були бронежилети, шоломи та інша необхідна амуніція.

"Ми сподіваємося, що цього року рівень нашої допомоги буде набагато більшим", - зазначив президент Кореї.

Також він зазначив, що минулого року Республіка Корея виділила $100 млн на підтримку України, цього року ця підтримка складатиме $150 млн.