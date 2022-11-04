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Головна Економіка Південноукраїнська АЕС знизила потужність одного з реакторів на 50%

Південноукраїнська АЕС знизила потужність одного з реакторів на 50%

4 листопада, 2022 п'ятниця
05:35
Економіка Південноукраїнська АЕС

Південноукраїнська атомна електростанція знизила потужність одного з трьох реакторів наполовину

Про це повідомляє МАГАТЕ.

"ПАЕС втратила зв'язок із лінією 750 кВ, однією з трьох, які використовуються станцією для подачі електроенергії в мережу", - кажуть в агенстві.

Що саме спричинило втрату зв'язку - не уточнили.

Як відомо, Південноукраїнська АЕС знаходиться у степовій зоні Миколаївщини, яка часто зазнає обстрілів ворожих військ. 

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Миколаївщина
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