Південноукраїнська АЕС знизила потужність одного з реакторів на 50%
Південноукраїнська атомна електростанція знизила потужність одного з трьох реакторів наполовину
Про це повідомляє МАГАТЕ.
"ПАЕС втратила зв'язок із лінією 750 кВ, однією з трьох, які використовуються станцією для подачі електроенергії в мережу", - кажуть в агенстві.
Що саме спричинило втрату зв'язку - не уточнили.
Як відомо, Південноукраїнська АЕС знаходиться у степовій зоні Миколаївщини, яка часто зазнає обстрілів ворожих військ.
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