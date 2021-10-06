Плануємо працювати з ЄС для розширення поставок газу, - президент Азербайджану Алієв
Азербайджан планує працювати з Євросоюзом, щоб розширити перелік країн-споживачів свого газу
Про це заявив президент Ільхам Алієв, приймаючи вірчі грамоти нового посла ЄС в Азербайджані Петра Михалко, повідомляє НВ.
"Азербайджан наприкінці 2020 року розпочав поставки газу в Європу. Ми бачимо, що можемо стати постачальниками газу і в інші європейські країни. Ми плануємо працювати з ЄС для розширення географії поставок газу", - сказав Алієв.
Азербайджан здійснює поставки газу об'ємом 16 млрд кубометрів на рік, з яких 10 млрд - для Європи, 6 млрд кубометрів — для Туреччини.
Покупцями газу є Італія, Греція та Болгарія.
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