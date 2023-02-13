Про це в ефірі Еспресо заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Спостерігаються морально-психологічні втрати у росіян. Там є скарги на керівництво - що воно безглуздо використовує своїх людей. Наступальні дії мають притихнути найближчим часом. Є дуже велика кількість відмовників з новоприбулих мобілізованих, які відмовляються йти в атаку та рухатися у бік передової", - сказав він.

Речник додав, що у російських підрозділах існують великі грошові побори.

"Командири беруть гроші, щоб люди не йшли на передову. Збирають з підлеглих коштів нібито на загиблих, яких ніхто не забирає з полів. Беруть по 20-30 тис. рублів нібито для родин загиблих. Ніхто нічого не відправляє - командири наживаються. Навіть була інформація про те, що продають пальне з техніки. Надійшла інформація з Маріуполя, що військові виводять з ладу техніку. Надійшло на ремонт декілька одиниць важкої техніки, у всіх однакова причина - проблеми з двигуном. Люди настільки бояться висуватися в зону бойових дій, що нищать техніку", - підсумував Дмитрашківський.