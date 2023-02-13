Платять командирам, нищать власну техніку: росіяни в будь-який спосіб намагаються не потрапити на передову, - речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку
Спостерігаються морально-психологічні втрати у росіян - частина військових не хоче опинитися в зоні бойових дій
Про це в ефірі Еспресо заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.
"Спостерігаються морально-психологічні втрати у росіян. Там є скарги на керівництво - що воно безглуздо використовує своїх людей. Наступальні дії мають притихнути найближчим часом. Є дуже велика кількість відмовників з новоприбулих мобілізованих, які відмовляються йти в атаку та рухатися у бік передової", - сказав він.
Речник додав, що у російських підрозділах існують великі грошові побори.
"Командири беруть гроші, щоб люди не йшли на передову. Збирають з підлеглих коштів нібито на загиблих, яких ніхто не забирає з полів. Беруть по 20-30 тис. рублів нібито для родин загиблих. Ніхто нічого не відправляє - командири наживаються. Навіть була інформація про те, що продають пальне з техніки. Надійшла інформація з Маріуполя, що військові виводять з ладу техніку. Надійшло на ремонт декілька одиниць важкої техніки, у всіх однакова причина - проблеми з двигуном. Люди настільки бояться висуватися в зону бойових дій, що нищать техніку", - підсумував Дмитрашківський.
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