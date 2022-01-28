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ПЛР-тестування на коронавірус: де зробити в Києві

28 січня, 2022 п'ятниця
10:00
Здоров'я

"Що робити, якщо я підозрюю, що захворів на коронавірус?" – таке питання хвилює кожного, хто ще особисто не стикався з цією інфекцією. Міністерство охорони здоров'я України закликає вдатися до режиму самоізоляції й зателефонувати сімейному лікареві

Фахівець, отримавши інформацію про ваші симптоми, зорієнтує, який краще зробити тест на коронавірус у Києві. Жителі столиці, а також Вінниці та Хмельницького можуть без черги пройти діагностику в лабораторії «МЕДІЛАБС». Результат експрес-аналізу буде готовий за 20-30 хвилин, а висновок ПЛР – за 6 годин без доплати за терміновість.

Як ідентифікувати COVID-19?


На захворювання вказують такі ознаки:
  • безперервні напади кашлю;
  • підвищена температура тіла (нерідко – лихоманка від 38 °C);
  • ломота в тілі, різкий біль у суглобах та м'язах;
  • відчуття слабкості;
  • поява задишки під час руху;
  • втрата відчуття запаху й смаку.
Якщо ви помітили в себе таку симптоматику, треба зробити тест на коронавірус. ВООЗ радить подбати про це в перші дні хвороби.

У яких ще випадках потрібно обстежитись?


Третя хвиля ковіду поширюється країною. Безперешкодно пересуватись, відвідувати громадські місця дозволено всім, хто зробив два щеплення від COVID-19.

Громадянам, які ще не встигли вакцинуватися, при посадці в міжобласний транспорт, візитах до кафе, ресторанів, кіно, торговельних центрів потрібно мати при собі довідку про негативний аналіз.

Які діагностичні методики використовуються?


Лабораторія "МЕДІЛАБС" виконує такі різновиди досліджень:
  1. Експрес-тестування на антиген. Спрямоване на виявлення в організмі людини специфічного вірусного білка. Ефективне з 1-го до 7-го дня хвороби.
  2. ПЛР-тест на коронавірус. Виявляє геном SARS-CoV-2 (РНК). Застосовується на будь-якій стадії захворювання, навіть до появи симптомів.
  3. Аналіз на антитіла. Вказує, чи хворів пацієнт на ковід у недалекому минулому. Здатен ідентифікувати в його крові імуноглобуліни, що виробилися у відповідь на зараження вірусом.
  4. З цінами на всі види діагностики можна ознайомитись на сайті лабораторії.

Правила підготовки до дослідження


Якщо ви плануєте проходити антиген-тестування чи ПЛР-тест у Києві, доведеться здати мазок із носо-/ротоглотки. Аби відповідь була правильною, необхідно:
  • відмовитися від напоїв, що містять алкоголь, на добу;
  • зробити паузу в лікуванні препаратами для носа й горла на пів доби;
  • не курити хоча б 4 години;
  • не вживати їжу й нічого не пити, окрім чистої води, 2 години до забору біологічного матеріалу.
Зранку в день аналізу не використовуйте зубну пасту, засоби для ополіскування ротової порожнини, спреї та жуйки для освіження подиху.

Як потрапити на обстеження?


Зателефонуйте до "МЕДІЛАБС" або заповніть на сайті реєстраційну форму. Вкажіть потрібний тип дослідження, бажану дату й час. 

Прийдіть до діагностичного закладу без запізнення, попередньо підготувавшись до процедури. Дотримуйтесь маскового режиму й решти заходів безпеки, актуальних під час пандемії.
ПЛР-тести
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