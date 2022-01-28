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ПЛР-тестування на коронавірус: де зробити в Києві
"Що робити, якщо я підозрюю, що захворів на коронавірус?" – таке питання хвилює кожного, хто ще особисто не стикався з цією інфекцією. Міністерство охорони здоров'я України закликає вдатися до режиму самоізоляції й зателефонувати сімейному лікареві
Фахівець, отримавши інформацію про ваші симптоми, зорієнтує, який краще зробити тест на коронавірус у Києві. Жителі столиці, а також Вінниці та Хмельницького можуть без черги пройти діагностику в лабораторії «МЕДІЛАБС». Результат експрес-аналізу буде готовий за 20-30 хвилин, а висновок ПЛР – за 6 годин без доплати за терміновість.
На захворювання вказують такі ознаки:
Третя хвиля ковіду поширюється країною. Безперешкодно пересуватись, відвідувати громадські місця дозволено всім, хто зробив два щеплення від COVID-19.
Громадянам, які ще не встигли вакцинуватися, при посадці в міжобласний транспорт, візитах до кафе, ресторанів, кіно, торговельних центрів потрібно мати при собі довідку про негативний аналіз.
Лабораторія "МЕДІЛАБС" виконує такі різновиди досліджень:
Якщо ви плануєте проходити антиген-тестування чи ПЛР-тест у Києві, доведеться здати мазок із носо-/ротоглотки. Аби відповідь була правильною, необхідно:
Зателефонуйте до "МЕДІЛАБС" або заповніть на сайті реєстраційну форму. Вкажіть потрібний тип дослідження, бажану дату й час.
Прийдіть до діагностичного закладу без запізнення, попередньо підготувавшись до процедури. Дотримуйтесь маскового режиму й решти заходів безпеки, актуальних під час пандемії.
Як ідентифікувати COVID-19?
На захворювання вказують такі ознаки:
- безперервні напади кашлю;
- підвищена температура тіла (нерідко – лихоманка від 38 °C);
- ломота в тілі, різкий біль у суглобах та м'язах;
- відчуття слабкості;
- поява задишки під час руху;
- втрата відчуття запаху й смаку.
У яких ще випадках потрібно обстежитись?
Третя хвиля ковіду поширюється країною. Безперешкодно пересуватись, відвідувати громадські місця дозволено всім, хто зробив два щеплення від COVID-19.
Громадянам, які ще не встигли вакцинуватися, при посадці в міжобласний транспорт, візитах до кафе, ресторанів, кіно, торговельних центрів потрібно мати при собі довідку про негативний аналіз.
Які діагностичні методики використовуються?
Лабораторія "МЕДІЛАБС" виконує такі різновиди досліджень:
- Експрес-тестування на антиген. Спрямоване на виявлення в організмі людини специфічного вірусного білка. Ефективне з 1-го до 7-го дня хвороби.
- ПЛР-тест на коронавірус. Виявляє геном SARS-CoV-2 (РНК). Застосовується на будь-якій стадії захворювання, навіть до появи симптомів.
- Аналіз на антитіла. Вказує, чи хворів пацієнт на ковід у недалекому минулому. Здатен ідентифікувати в його крові імуноглобуліни, що виробилися у відповідь на зараження вірусом.
- З цінами на всі види діагностики можна ознайомитись на сайті лабораторії.
Правила підготовки до дослідження
Якщо ви плануєте проходити антиген-тестування чи ПЛР-тест у Києві, доведеться здати мазок із носо-/ротоглотки. Аби відповідь була правильною, необхідно:
- відмовитися від напоїв, що містять алкоголь, на добу;
- зробити паузу в лікуванні препаратами для носа й горла на пів доби;
- не курити хоча б 4 години;
- не вживати їжу й нічого не пити, окрім чистої води, 2 години до забору біологічного матеріалу.
Як потрапити на обстеження?
Зателефонуйте до "МЕДІЛАБС" або заповніть на сайті реєстраційну форму. Вкажіть потрібний тип дослідження, бажану дату й час.
Прийдіть до діагностичного закладу без запізнення, попередньо підготувавшись до процедури. Дотримуйтесь маскового режиму й решти заходів безпеки, актуальних під час пандемії.
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