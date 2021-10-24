По $13-15 тис. з кожного. Київський виш переправляв на Захід "студентів" з Африки та Азії
Українські правоохоронці викрили канал незаконної міграції за пособництвом представників вишу, які протягом останніх двох років переправили до України близько 3 тис. іноземців "для здобуття освіти"
Почалося все з того, що протягом липня-серпня 2021 року оперативники Чернівецького прикордонного загону викрили схему переправлення кількох груп громадян Пакистану через кордон України у Чернівецькій області. За ініціативою прикордонників було розпочате досудове розслідування за ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), розповідає Еспресо.TV.
Правоохоронці встановили, що іноземці приїздили в Україну на навчання за допомогою фірм-контрактерів із залученням посадових осіб одного з вишів Києва.
"Студенти" прибували в Україну легально. Згодом іноземців, охочих потрапити до країн ЄС, перевозили в Чернівецьку область для незаконного переправлення в Румунію. Слідство встановило, що за нелегальний транзит організатори брали по 13-15 тис. доларів США з кожного "студента". А свої послуги пропонували вихідцям більше 10 країн Африканського континенту, Близького Сходу та Південно-Східної Азії", - пояснюють прикордонники.
За санкцією суду співробітники оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби спільно з представниками Департаменту міграційної поліції провели низку обшуків. Слідчі заходи проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури Чернівецької області за силової підтримки спецпризначенців підрозділу ТОР.
Обшуки проводилися за місцем проживання та в робочих кабінетах керівництва університету та працівників, які займалися роботою з іноземними студентами.
За результатами обшуків правоохоронці виявили документи іноземців, квитанції про оплату навчання, чорнові записи про грошові розрахунки, вилучили запрошення, облікові справи та картки на студентів, ноутбуки, телефони та флеш-носії, банківські картки, грошові кошти в іноземній валюті та інші документальні матеріали, які буде вивчено в ході досудового розслідування.
Також правоохоронці провели обшуки в одному з київських хостелів, де проживали іноземці-"студенти".
В результаті слідчо-оперативних дій затримали кількох фігурантів провадження. Наразі трьом учасникам злочинного угруповання - двом іноземцям та одному громадянину України - вже повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
"За попередніми даними, "тіньовий" дохід від цієї "схеми" щорічно складав понад мільйон американських доларів", - повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Департаменту міграційної поліції Ігор Малахов.
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