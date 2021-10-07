По 9,5 годин на день: у Бельгії обговорюють ідею переходу на чотириденний робочий тиждень
Бельгія може перейти на тиждень з чотирма робочими днями
Про це заявив представник Міністерства економіки та праці, повідомляє ЄП із посиланням на Politico.
"Ідея полягає в тому, щоб надати працівникам більше гнучкості для організації робочого тижня", - сказав він.
Більша гнучкість може скоротити кількість робочих днів на тиждень до чотирьох.
Щоб отримати вихідний, працівникам доведеться працювати близько 9,5 годин на день.
За словами речника, в уряді зростає консенсус щодо пропозиції.
"У неділю або понеділок буде надано більше ясності щодо пропозиції", - сказав він.
Рамки робочого тижня будуть створені разом з представниками промисловості та профспілок. Після цього план може стати бельгійським законом, процес може зайняти пів року.
В уряді Бельгії уточнили, що не мають наміру робити чотириденний робочий тиждень обов'язковим.
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