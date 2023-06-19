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Побитий херсонськими перевізниками волонтер: ці люди постійно заважали евакуації людей

19 червня, 2023 понедiлок
16:40
Війна з Росією евакуація

Люди, які побили волонтера у Херсоні. не раз заважали діяльності волонтерів. На них скаржились водії та люди, які допомагали з евакуацією

Про це в ефірі Еспресо сказав волонтер Карен Мелькумов, якого побили у Херсоні .

"Ці люди не раз заважали діяльності волонтерів. Мені скаржились на нього водії, які здійснюють евакуацію з Херсона. З ними були постійні конфлікти. У мене перший був ще у грудні - я приїхав з району Острів з людьми і мене ще люди чекали на автовокзалі на евакуацію. Почав садити людей, ця людина почала зі мною говорити на підвищених тонах з претензіями - виганяти мене з автовокзалу, кричати, що він власник автовокзалу. Кричати, що весь маршрут Херсон-Одеса - це його маршрут. Я послав його. Він мені сказав, що я їздити не буду.  Він же кричав: "Телефонуйте в Одесу". Мене на блокпосту на в'їзді в Одесі зупинили і правоохоронці виписали на мене штраф 6900 грн. Зараз він висить у "Дії", я принципово не буду платити. Я використовував на евакуації авто на 19 людей, а у мене не було категорії D. Це був мій перший конфлікт з ними", - сказав він.

Волонтер розповів, що цей чоловік кожного разу, як він був на автовокзалі намагався конфліктувати.

"Волонтери, які допомагають з евакуацією на автовокзалі, також скаржилися на нього. Я слідства не торкаюсь, заяву не писав. На таких людей я не відволікаюсь", - підсумував Мелькумов.

  • Раніше в мережі зʼявилися кадри нападу і побиття двома особами волонтера. За повідомленням ОВА, конфлікт виник між херсонськими перевізниками, які за гроші вивозили людей із потерпілих районів, і волонтером, який робив це безплатно. 
  • Удень 17 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що нападники затримані. 
волонтери
Херсон
Херсонщина
волонтери і війна
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