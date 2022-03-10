Поблизу Бородянки українські військові знищили російські танки, - Залужний
У районі Бороднянки на Київщині ЗСУ артилерією знищили танки окупантів
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Ювелірна робота нашої артилерії по ворожим танкам в районі н.п. Бородянка", - написав він.
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