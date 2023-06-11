Поблизу Мелітополя партизани підірвали залізничний міст, - офіцер ЗСУ Штефан
Партизани на тимчасово окупованому Запоріжжі підірвали залізничний міст, який російське військо використовувало для постачання зброї в Україну
Про це інформує офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
У тимчасово окупованому населеному пункті Якимівка Запорізької області силами мелітопольських партизанів підірвано залізничний міст.
Як пише військовий, це логістичний шлях ворога, через який відбувалося постачання з Криму.
Селище Якимівка розташоване неподалік Мелітополя.
- Також 4 червня у Якимівці біля тимчасово окупованого Мелітополя пролунав гучний вибух.
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